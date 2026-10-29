وزير الشباب والرياضة يقرر دخول كبار السن مراكز الشباب مجانًا في جميع المحافظات

أصدر جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، قرارًا اليوم بتيسير دخول كبار السن ممن تجاوزوا الستين عامًا إلى مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية بمحافظات الجمهورية دون أي رسوم، وذلك اعتبارًا من أول نوفمبر 2026، على أن يكون إثبات السن ببطاقة الرقم القومي.

دخول مجاني ببطاقة الرقم القومي لمن تجاوزوا الستين اعتبارًا من أول نوفمبر 2026

وقال جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إن القرار يأتي في إطار ما تتبناه الوزارة في إدارة ملف مراكز الشباب والتنمية الشبابية، والقائم على الانتقال من مجرد إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير، وتفعيلًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما جرت مناقشته والإعلان عنه من خلال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسات منتدى مصر 2026، بشأن إتاحة الفرصة أمام كبار المواطنين للاستفادة من خدمات هذه المراكز.

وقال جوهر نبيل إن دمج كبار السن في المجتمع وتقدير دورهم واجب وطني وإنساني، فهم أصحاب الخبرة والعطاء الذين بنوا الأساس الذي نقف عليه اليوم، ومراكز الشباب مفتوحة لمختلف الأعمار، وتؤدي دورًا محوريًا في التنمية المجتمعية، وإن هذا الدور لن يكتمل دون أن يجد كبار السن مكانهم داخلها.

وأضاف الوزير أنه تم إصدار تعليمات إلى جميع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بحسن استقبال كبار السن، وتوفير أفضل تجربة لهم داخل تلك المراكز.