أعلن الاتحاد الأوروبي، رفضه القاطع الرسوم الأمريكية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

تراجعت الأسهم الآسيوية بشدة اليوم بعدما أثرت تهديدات أمريكية جديدة بفرض رسوم جمركية على معنويات المستثمرين، بينما فقدت موجة الصعود التي قادتها أسهم التكنولوجيا زخمها، لتتحمل الأسواق الآسيوية التي تضم عددًا كبيرًا من شركات الرقائق الإلكترونية وطأة موجة البيع.

انخفاض أوسع مؤشر لأسهم منطقة آسيا

وانخفض أوسع مؤشر لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 3.2%، بقيادة الأسهم الكورية الجنوبية التي تراجعت بما يصل إلى 6.4%، بينما هبطت الأسهم التايوانية بنسبة وصلت إلى 8.6% في أسوأ مراحل التداول.