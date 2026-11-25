تراجعت الأسهم الآسيوية بشدة اليوم / الأربعاء /، بعدما أثرت تهديدات أمريكية جديدة بفرض رسوم جمركية على معنويات المستثمرين، بينما فقدت موجة الصعود التي قادتها أسهم التكنولوجيا زخمها، لتتحمل الأسواق الآسيوية التي تضم عددًا كبيرًا من شركات الرقائق الإلكترونية وطأة موجة البيع.

وانخفض أوسع مؤشر لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 3.2%، بقيادة الأسهم الكورية الجنوبية التي تراجعت بما يصل إلى 6.4%، بينما هبطت الأسهم التايوانية بنسبة وصلت إلى 8.6% في أسوأ مراحل التداول.

كما انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بما يصل إلى 3.7%، فيما تراجعت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%.

وقال كيفن سو، المحلل لدى شركة هوا نان للأوراق المالية في تايبيه، إن التأثير الرئيسي يعود إلى ملف الرسوم الجمركية، مضيفًا أن أسواق الأسهم في مختلف أنحاء آسيا تتعرض لموجة بيع، بينما تؤدي توقعات رفع أسعار الفائدة أيضًا إلى كبح شهية المستثمرين تجاه المخاطر.

وتستعد إدارة الممثل التجاري للولايات المتحدة لإصدار نتائج تحقيق قد يمهد الطريق أمام فرض رسوم جمركية جديدة، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر نقلت عنهم امس الثلاثاء.

ويركز التحقيق على ما يُوصف بأنه فائض في الطاقة الإنتاجية الصناعية لدى 16 شريكًا تجاريًا رئيسيًا للولايات المتحدة، من بينهم الصين والاتحاد الأوروبي.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في شركة بيبرستون جروب في ملبورن، إن عودة ملف الرسوم الجمركية إلى الواجهة قوبلت "بتنهيدة جماعية" من المستثمرين، مضيفًا أن المتعاملين، كما حدث مع أزمة سقف الدين الأمريكي التي عادت هي الأخرى إلى دائرة الاهتمام، يبدو أنهم يحجمون عن ضخ رؤوس أموال كبيرة استنادًا إلى التصريحات وحدها.

وفي بورصة وول ستريت، أغلقت الأسهم على أداء متباين يوم الثلاثاء، إذ تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنسبة 1.5%، بينما ارتفع مؤشر راسل 2000 للأسهم الصغيرة بنسبة 0.6%، وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.9%.

وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات التضخم الأساسي وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقرر صدورها اليوم الأربعاء، قبل عطلة عيد الشكر في وقت لاحق من الأسبوع.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق لدى كابيتال دوت كوم في ملبورن، إن وول ستريت قلصت مكاسبها المسجلة يوم الاثنين مع عودة قدر أكبر من الواقعية إلى السوق، وتحول التركيز مجددًا إلى أساسيات الاقتصاد.

وجاءت التحركات بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين بأكثر من المتوقع في نوفمبر، لتصل إلى أعلى مستوى لها في نحو عامين، إلى جانب إعلان شركة ديل عن أرباح تجاوزت التوقعات بدعم من الطلب القوي على خوادم الذكاء الاصطناعي، ما دفع أسهمها إلى الارتفاع 4.1% في التعاملات بعد الإغلاق.

وتخلت شركة إنفيديا عن جزء من مكاسبها التي حققتها عقب عودة جنسن هوانج إلى منصب الرئيس التنفيذي في وقت سابق من الأسبوع، وتراجعت أسهمها بنسبة 5.9%، بينما هبطت أسهم شركة أنثروبيك بنسبة 6.5% لتتداول دون سعر طرحها العام الأولي.

وتراجعت الأسهم الأسترالية بنسبة 0.9%، بينما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع في أكتوبر، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود والملابس.

وبلغ معدل التضخم الأساسي، وفق مقياس المتوسط المقتطع، 3.8% على أساس سنوي، ما يعني أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف، ويزيد الضغوط على بنك الاحتياطي الأسترالي، الذي رفع أسعار الفائدة بالفعل بمقدار 125 نقطة أساس هذا العام.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عامًا بنسبة 2.2 نقطة أساس إلى 4.147%، بعدما كشف مزاد لهذه السندات عن ضعف الطلب.

وفي الولايات المتحدة، تراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، وهو العائد القياسي، بمقدار 0.2 نقطة أساس إلى 4.898%.

وفي أسواق السلع، انخفض سعر خام برنت بنسبة 1.2% إلى 90.28 دولار للبرميل خلال التعاملات الآسيوية، بعد جلسة متقلبة امس الثلاثاء انتهت بارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2%، عقب ورود تقارير عن هجمات جديدة استهدفت سفنًا في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به.

وتراجعت أسعار النحاس بنسبة 4.66% في شنغهاي مع فقدان موجة الصعود المرتبطة بالذكاء الاصطناعي زخمها، ما أثر على المعادن الصناعية.

وارتفع النحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.6%، مستقرًا بعد تراجعه امس الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ مارس، بينما هبط الألومنيوم في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في 13 شهرًا.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت بيتكوين بنسبة 0.9% إلى 59,324.19 دولار، بينما انخفضت إيثير بنسبة 1.1% إلى 1,659.63 دولار.