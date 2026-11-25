أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن دعم الأنشطة الرياضية والشبابية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين المواطنين يأتي في إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان وتنمية قدراته البدنية وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة باعتبارها أسلوب حياة مشيرًا إلى أهمية تنظيم الفعاليات الرياضية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع وتسهم في نشر الوعي بأهمية الرياضة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة منى عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن المديرية رفعت درجة الإستعداد لبدء إنطلاق ماراثون الجري «اتحرك – انطلق» لمسافة ٥ كيلومترات بمدينة العاشر من رمضان والمقرر إنطلاقه غداً لافتة إلى أن الفائز بالمركز الأول في الماراثون سيحصل على جوائز مالية قيمة وذلك لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة ونشر ثقافة النشاط البدني بين مختلف الأعمار.

وفي سياق متصل تواصل مديرية الشباب والرياضة تنفيذ أنشطتها حيث شهد نادي الحسينية الرياضي انعقاد الجمعية العمومية العادية لاستكمال منصب عضو مجلس الإدارة فوق السن تحت إشراف قضائي في إطار دعم الإستقرار الإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل الأندية الرياضية.

كما تتواصل تدريبات المشروع القومي «أكاديمية البطل البارالمبي» بنادي السكة الحديد بمدينة الزقازيق بالتعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية من ذوي الإعاقة وقصار القامة وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم الرياضية.