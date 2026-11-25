أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود الدولة المصرية في تطوير المنظومة الصحية والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المنشآت الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، بما يضمن تقديم خدمات علاجية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

أشار محافظ الشرقية إلى أن مستشفى طب وجراحة العيون الجديد بالزقازيق والمقام بتكلفة ٢٢٠مليون جنيه ، يمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة ، بالإضافة دعم الطاقة الإستيعابية للمستشفى والتوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة ، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية

أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن المبنى الجديد لمستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق يأتي ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان، وتم إنشاؤه على مساحة تبلغ (٣٢٠٠) متر مربع، ويتكون من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية، ويضم: ( عيادات خارجية وأقسامًا داخلية بطاقة استيعابية تبلغ (٢٢) سريرًا و (٤) غرف عمليات مجهزة، وغرف إفاقة، وصيدليات، وخدمات معاونة ، ومزود بأحدث الأجهزة الطبية بغرف الكشف والعيادات الخارجية وغرف الفحوصات، وأجهزة متخصصة للكشف المبكر عن أمراض المياه البيضاء والمياه الزرقاء ، كما تم تشغيل عيادة الاسنان ، وبدأت في استقبال الحالات يوميًا.

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم استحداث جراحات شبكية العين لأول مرة بالمستشفى، إلى جانب تقديم مختلف جراحات العيون، والتي تشمل (جراحات المياه البيضاء والمياه الزرقاء والحول والكيس الدمعي، فضلًا عن جراحات اليوم الواحد، بما يتيح تقديم خدمات علاجية متخصصة للمرضى دون الحاجة إلى الانتقال خارج المحافظة.

أشار وكيل وزارة الصحة إلى أن العيادات الخارجية بالمستشفى تستقبل مايزيد عن (١٠) آلاف مريض شهريا و إجراء نحو (٤٠٠) فحص طبي و أكثر من (٢٠٠) عملية جراحية ، كما نجح فريق عمل المستشفى في إجراء (١٣٩١) عملية جراحية منذ بداية الافتتاح التجريبى فى بداية العام الجارى وحتى نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٦.