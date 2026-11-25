دشنت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم / الأربعاء /، بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، وشركة بيبسيكو مصر، ومؤسستي «رايت تو دريم» و«أمديست»، أعمال تطوير ملعب لكرة القدم ومركز للتدريب الرياضي بمركز شباب العصلوجي بمحافظة الشرقية.

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة - في بيان صحفي - أن هذا المشروع يعكس التزام الولايات المتحدة المتواصل بالاستثمار في الشباب المصري من خلال توسيع نطاق إتاحة الفرص لممارسة الرياضة، وتعلم اللغة الإنجليزية، وتنمية المهارات والقدرات الشخصية.

وأضافت أن القائم بأعمال السفير الأمريكي في مصر روبرت سيلفرمان، التقى قبيل مراسم التدشين بمحافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفرص تعزيز التعاون الاقتصادي.

وشارك القائم بالأعمال سيلفرمان في مراسم وضع حجر الأساس للمشروع، بحضور الدكتور عبد الله البهار مساعد وزير الشباب والرياضة للتسويق والاستثمار، والمهندس أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، وأحمد حبوس رئيس قطاع الشؤون المؤسسية والعلاقات الخارجية بشركة بيبسيكو مصر، ومحمد وصفي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «رايت تو دريم»، وشاهيناز أحمد مديرة مؤسسة «أمديست» في مصر.

ونقل البيان عن القائم بأعمال السفير الأمريكي روبرت سيلفرمان قوله "إن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل مصر"، وأضاف أنه ومن خلال هذه الشراكة، نسهم في إتاحة الفرص أمام الشباب المصري لتنمية قدراتهم الرياضية، وتعزيز مهاراتهم في اللغة الإنجليزية، وبناء ثقتهم بأنفسهم بما يؤهلهم للانخراط في سوق العمل.

وتابع "نفخر بدعم هذا المشروع الذي يجمع بين الرياضة والتعليم، والذي سيعود بالنفع على شباب محافظة الشرقية لسنوات عديدة قادمة".. لافتا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار شراكة أوسع تضم وزارة الشباب والرياضة المصرية، وشركة بيبسيكو مصر، ومؤسسة "رايت تو دريم"، بهدف توسيع نطاق الفرص المتاحة للمواهب الرياضية الشابة في مختلف أنحاء مصر.

وأوضحت السفارة أنه وبالتوازي مع جهود تطوير المنشآت الرياضية وملاعب كرة القدم على مستوى الجمهورية، تعمل مؤسسة "رايت تو دريم" على اكتشاف اللاعبين الشباب الموهوبين، وتوفير برامج تدريبية رفيعة المستوى لهم، ودعم تنمية قدراتهم بصورة متكاملة.

وأشار البيان إلى أن السفارة الأمريكية ستتولى في إطار هذه المبادرة، تمويل أعمال تطوير ملعب كرة القدم بمركز شباب العصلوجي، فيما ستتولى شركة بيبسيكو مصر تطوير مركز التدريب بالموقع، بما يشمل تجهيز غرف جديدة لتغيير الملابس والاستحمام وقاعات دراسية.

كما ستتعاون السفارة الأمريكية مع مؤسسة "أمديست" لضمان إتاحة فرص تعلم اللغة الإنجليزية وفق معايير عالية الجودة للشباب المترددين على المنشأة الرياضية للتدريب، إلى جانب توفير برامج إضافية لتنمية المهارات اللازمة لسوق العمل والمهارات القيادية.

وبالتنسيق مع السفارة الأمريكية، ستنظم مؤسسة "أمديست" أيضًا برنامجين للتدريب الرياضي بالمنشأة على مدار عام واحد، بمشاركة رياضيين يحظون بالتقدير في الولايات المتحدة، بما يتيح للمشاركين من الشباب فرصًا لتنمية مهاراتهم الرياضية والاستفادة من خبرات الرياضيين المحترفين على المستوى الدولي.

وستسهم هذه الجهود المشتركة في توفير بيئة آمنة وعالية الجودة لشباب المنطقة، تتيح لهم التدريب والتعلم وتنمية قدراتهم، وسيظل ملعب كرة القدم بعد تطويره رمزًا دائمًا لقوة الشراكة المصرية الأمريكية، واستثمار الولايات المتحدة في إمكانات الشباب المصري وقدراتهم.