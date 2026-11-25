قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية،برئاسة المستشار وليد محمد مهدي رئيس المحكمة ،إحالة اوراق زوج متهم بقتل زوجته طعنًا، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما داخل مسكنهما بقرية الأخيوة التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية الي فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وتحديد جلسة 30 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية رقم 12789 لسنة 2026 جنايات مركز الحسينية، والمقيدة برقم 167 لسنة 2026 كلي شمال الزقازيق، إلى يوم 12 مايو الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «محمد. إ. إ. م»، 36 عامًا، عاطل، ومقيم بقرية الأخيوة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته المجني عليها «سماح محمد عبدالفتاح»، 26 عامًا، ربة منزل.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعدما بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لذلك سلاح أبيض واعتدى عليها بعدة طعنات باستخدام سكين، ثم لاحقها داخل المسكن واعتدى عليها باستخدام فأس، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة أودت بحياتها.

وأوضحت التحقيقات ان الواقعة جاءت على خلفية خلافات زوجية بين المتهم والمجني عليها، وأن المتهم لم يكتفِ بالاعتداء عليها، بل أقدم عقب الواقعة على إشعال النيران داخل المسكن، في محاولة لإخفاء آثار الواقعة وطمس معالمها، قبل أن يتدخل الأهالي ويتم إبلاغ الأجهزة الأمنية.

تم ضبط المتهم وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.