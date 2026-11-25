تحدث الألماني ماركوس جيسدول، المدير الفني لفريق سسكا صوفيا البلغاري، عن المواجهة المرتقبة أمام طرابزون سبور التركي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا صعوبة الاختبار المنتظر في ظل الإمكانات الفنية الكبيرة التي يمتلكها الفريق الضيف.

ويستضيف سسكا صوفيا نظيره طرابزون سبور في العاشرة مساء غد الخميس، على ملعب «بولجارسكا أرميا» بالعاصمة البلغارية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2026-2027.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، أبدى جيسدول احترامه لقوة المنافس، مشيرًا إلى أن المشاركة في البطولات الأوروبية تضع فريقه أمام تحديات مختلفة، في ظل مواجهة أندية تمتلك عناصر مميزة وخبرات كبيرة على المستوى القاري.

وأوضح المدرب الألماني أن طرابزون سبور يمتلك فريقًا قويًا، إلى جانب قدرته على استقطاب لاعبين أصحاب مستويات مميزة خلال سوق الانتقالات، لافتًا إلى أن النادي التركي أنفق مبالغ كبيرة في الصيف الماضي، ونجح في ضم محمد صلاح، وهو ما يعكس طموحاته في المنافسة.

وقال جيسدول، في تصريحات نقلتها شبكة «سبوركس» التركية، إن فريقه اعتاد مواجهة منافسين من العيار الثقيل في المسابقات الأوروبية، مثل موناكو وباناثينايكوس وطرابزون سبور، مؤكدًا أن هذه الأندية تقدم كرة قدم بمستويات مرتفعة.

مدرب سسكا صوفيا يوضح طريقة إيقاف محمد صلاح

وتطرق المدير الفني الألماني إلى كيفية الحد من خطورة محمد صلاح خلال المواجهة، مؤكدًا أن التعامل مع لاعب يمتلك قدراته الهجومية لا يمكن أن يعتمد على الرقابة الفردية فقط، بل يحتاج إلى تحرك جماعي وتعاون بين جميع اللاعبين داخل الملعب.

وأشار جيسدول إلى أن مواجهة نجوم بهذا الحجم تمثل اختبارًا مهمًا لفريقه، وفرصة لاكتساب المزيد من الخبرات في المنافسات الأوروبية، معربًا عن ثقته في استعداد لاعبيه لخوض المباراة وتقديم أداء قوي أمام الفريق التركي.

على الجانب الآخر، يدخل محمد صلاح المواجهة بطموح قيادة طرابزون سبور لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، واستعادة نغمة الانتصارات القارية، بعدما تعرض الفريق التركي للخسارة أمام فرايبورج الألماني في الجولة الماضية، وهو ما يجعله بحاجة إلى حصد النقاط لتحسين موقعه في جدول ترتيب البطولة.