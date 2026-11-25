دفع الهلال الأحمر المصري بالقافلة رقم 320 من «زاد العزة» إلى قطاع غزة، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الجوية القاسية.

وقال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من العريش، إن القافلة تضم خيامًا وبطاطين وملابس شتوية، لمساعدة النازحين على مواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة والمنخفضات الجوية التي تضرب القطاع.

قطاع غزة مهدد بالفيضانات

وأوضح أن أكثر من 100 نقطة داخل قطاع غزة مهددة بالفيضانات، بالتزامن مع تهالك خيام النازحين وتدهور الأوضاع الإنسانية والصحية، مشيرًا إلى أن المساعدات المصرية تمثل نحو 90% من إجمالي المساعدات التي تدخل القطاع.

وأكد استمرار العمل على مدار الساعة في العريش ورفح لاستقبال المساعدات الواردة من مختلف المحافظات المصرية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية، وتجهيزها تمهيدًا لإرسالها عبر معبر كرم أبو سالم، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني ووفقًا للأولويات الإنسانية.