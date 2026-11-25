قال بيير موران، الخبير الاقتصادي، إن فرض سقف مؤقت على واردات السيارات الهجينة يمثل تحولاً استراتيجياً في السياسة التجارية الأوروبية، وليس مجرد إجراء استثنائي، مشيراً إلى أن المفوضية الأوروبية تسعى إلى حماية صناعة السيارات المحلية في مواجهة المنافسة الصينية المتزايدة.

وأضاف موران، خلال مداخلة عبر برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن قطاع السيارات الأوروبي يواجه خسائر كبيرة في الوظائف، موضحاً أن ألمانيا وحدها قد تفقد نحو 15 ألف وظيفة شهرياً، وفق تقديراته، محذراً من تداعيات هذه الأزمة على الشركات الأوروبية وقدرتها التنافسية.

منافسة أكثر عدالة

وتابع أن المنافسة الصينية لا تقتصر على انخفاض تكاليف العمالة، بل ترتبط أيضاً بالحوافز الحكومية الكبيرة المقدمة للصناعة، مؤكداً ضرورة تحرك المؤسسات والقادة الأوروبيين لمعالجة اختلال التوازن التجاري وتحقيق منافسة أكثر عدالة.