كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله صاحبة الحساب من مالكا محل تجارى لقيامهما بإحداث تلفيات بسيارتها لإعتراضهما على توقف سيارتها أمام المحل والزعم بتواطؤ الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ معهما.

بالفحص تبين وجود خلافات بين الشاكية (مدرسة – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ) وبين المشكو فى حقهما (مالك محل وشقيقه - مقيمين بذات الدائرة) لقيام الأولى بإيقاف سيارتها أمام المحل ملكهما الكائن بالعقار محل سكنها مُحرر بشأنها عدة محاضر ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتولت النيابة العامة التحقيق، وتبين عدم صحة تواطؤ الأجهزة الأمنية معهما.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.