دشّن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مبادرة «أبطالنا السكر» لرعاية الأطفال المصابين بمرض السكري من النوع الأول، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، بعيادة طلاب ثان طنطا بشارع سعيد بمدينة طنطا، بالتعاون بين مديرية الصحة وفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالغربية، بحضور الدكتور كريم بركات مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالغربية، والدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وتستهدف المبادرة توفير أجهزة المراقبة المستمرة لمستوى الجلوكوز (CGM) مجانًا للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول، في الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات، بما يتيح متابعة مستويات السكر بصورة مستمرة دون الحاجة إلى الوخز المتكرر، ويسهم في تخفيف المعاناة اليومية عن الأطفال وأسرهم وتحسين جودة حياتهم.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة تأتي في إطار حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بصحة الأطفال وتوفير أوجه الرعاية الصحية المتكاملة لهم، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية وإتاحة أحدث التقنيات العلاجية، بما يضمن حصول الأطفال على رعاية صحية آمنة ومتطورة، ويخفف الأعباء عن أسرهم.

توعية طلاب وطالبات السكري

وأضاف المحافظ أن مبادرة «أبطالنا السكر» تمثل خطوة مهمة في دعم الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول، من خلال توفير وسائل حديثة لمتابعة مستويات الجلوكوز بصورة مستمرة، إلى جانب تدريب أولياء الأمور على كيفية استخدام الأجهزة وقراءة مؤشراتها والتصرف السليم في الحالات الطارئة، بما يعزز قدرتهم على متابعة الحالة الصحية لأطفالهم والتعامل معها بصورة صحيحة وآمنة.

وحرص المحافظ خلال التدشين على لقاء الأطفال المشاركين بالمبادرة وتوزيع الهدايا عليهم، لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، مؤكدًا أن الاهتمام بصحة الأطفال ورعايتهم يمثل أولوية، وأن المحافظة تعمل على دعم المبادرات التي تسهم في تحسين جودة حياتهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

تعاون مديرية الصحة والتأمين السكري

وتأتي المبادرة بالتعاون بين مديرية الصحة بالغربية وفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للأطفال، وتجسيدًا لاهتمام القيادة السياسية ببناء مجتمع يتمتع أفراده بصحة أفضل.