ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، لجنة الوظائف الإشرافية بالمحافظة، والتي عقدت أعمالها اليوم لمناقشة واختيار المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بمديرية التضامن الاجتماعي، وذلك في مجالي الموارد البشرية والإدارة الاستراتيجية، في إطار الحرص على اختيار العناصر الأكثر كفاءة وخبرة وقدرة على تحمل المسؤولية، وفقًا للمعايير والضوابط المنظمة لشغل الوظائف الحكومية،جاء ذلك بحضور اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام لمحافظة الغربية،اللواء محمد العناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ، وأعضاء اللجنه.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن اختيار الكوادر الإدارية المؤهلة يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل الحكومي، مشيرًا إلى أهمية انتقاء العناصر القادرة على تقديم أفكار جديدة، وتطوير آليات العمل، وتحقيق أفضل استثمار للموارد البشرية، بما ينعكس على كفاءة الأداء داخل المديريات الخدمية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح المحافظ أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بإعداد وتأهيل صف ثانٍ من الكوادر الإدارية، وبناء قيادات تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لتولي المسؤولية، مع ترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والجدارة في اختيار شاغلي الوظائف الإشرافية، بما يضمن استدامة التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز الإداري.

رفع كفاءة الخدمات

وأضاف أن تطوير إدارات الموارد البشرية والإدارة الاستراتيجية يمثل أهمية خاصة، لما تقوم به من أدوار في تنمية قدرات العاملين، والتخطيط الاستراتيجي، ومتابعة تنفيذ الخطط وتقييم الأداء، مؤكدًا استمرار المحافظة في دعم منظومة الإصلاح الإداري، واختيار الكفاءات القادرة على مواكبة متطلبات التطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا.