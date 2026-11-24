شهد محافظ الغربية الدكتور علاء عبدالمعطي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز حماية المستهلك والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بحضور المهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، لتكون محافظة الغربية أول محافظة على مستوى الجمهورية تشهد تطبيق آليات التعاون بين الجانبين، بما يعزز جهود حماية حقوق المستهلك، وينشر الوعي الاستهلاكي، ويدعم دور الجمعيات الأهلية في التواصل المباشر مع المواطنين.

وأعرب الدكتور علاء عبدالمعطي، خلال كلمته عن سعادته، بأن تكون محافظة الغربية نقطة الانطلاق لتطبيق هذا التعاون، مؤكدًا أن اختيار الغربية يعكس أهمية الدور الذي تقوم به المحافظة في دعم المبادرات والجهود الهادفة إلى خدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن حماية حقوق المستهلك وصون مصالحه مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، والعمل على رفع وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وتعريفهم بآليات تقديم الشكاوى والحصول على حقوقهم، وصولًا إلى تعزيز الثقة في التعاملات الاستهلاكية وحماية مصالح الأهالي .

ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم السجيني، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والاستفادة من الانتشار الجغرافي للجمعيات الأهلية في الوصول إلى المواطنين بمختلف المحافظات، وتكثيف برامج التوعية بحقوق المستهلك وواجباته، والتعريف بآليات التواصل مع الجهاز وتقديم الشكاوى، بما يدعم جهود الدولة في بناء مجتمع أكثر وعيًا بحقوقه الاستهلاكية.

وبدوره، قال الدكتور طلعت عبد القوي، إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تمتلك إمكانات واسعة وقدرة كبيرة على التواصل المباشر مع المواطنين، بما يجعلها شريكًا مهمًا في نشر الوعي الاستهلاكي وتعزيز ثقافة حماية المستهلك، مشيرًا إلى حرص الاتحاد على تفعيل دور الجمعيات التابعة له في تنفيذ أهداف البروتوكول، وتوسيع نطاق أنشطة التوعية بما يصل إلى المواطنين في مختلف المحافظات.