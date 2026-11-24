أجرى اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، حركة تنقلات وتكليفات موسعة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ، تضمنت الدفع بقيادات جديدة وتكليف كوادر تنفيذية بتولي المسؤولية، في إطار إعادة تنظيم منظومة العمل بالإدارة المحلية، وضخ دماء جديدة، ورفع كفاءة الأداء التنفيذي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية



وشملت الحركة تكليف كل من:

1. السيدة / منى إبراهيم صالح أبو ورك رئيسًا لمركز ومدينة زفتى.

2. السيد / عادل إبراهيم على داود رئيسًا لحي أول طنطا.

3. السيد / ضياء الدين محمد عبد الحميد زيدان رئيسًا لمركز طنطا.

4. السيد / السيد حسن أحمد عبد العال رئيسًا لمركز ومدينة بسيون.

5. السيد / أحمد حسين عبد المعطى خفاجي رئيسا لمركز ومدينة قطور .

6. السيدة / أماني بيومي حسن أيوب رئيسًا لمركز ومدينة كفر الزيات.

7. السيدة / جيهان فتحي عبد الجواد القطان رئيسًا لمركز ومدينة السنطة.

8. السيد / ممدوح صبحى صباح النجار رئيسًا لمركز ومدينة سمنود .

9. السيد / محمد نبوي محمد حنتوش رئيسًا لحى أول المحلة الكبرى .

10. السيد / محمد سعيد محمد عبد المعطى رئيسًا لحى ثان المحلة الكبرى

تحرك تنفيذي عاجل



وتأتي هذه الحركة في إطار توجه المحافظة نحو تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز كفاءة القيادات التنفيذية، وتحقيق الانضباط الإداري، وتسريع وتيرة العمل الميداني، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستجابة الفعالة لمطالبهم واحتياجاتهم.

رفع كفاءة الخدمات

ووجه المحافظ على أن المرحلة المقبلة تتطلب بذل أقصى الجهود والعمل بروح الفريق، والتواجد المستمر بين المواطنين، والمتابعة الميدانية الدقيقة، والتعامل الفوري مع المشكلات، مع تقييم الأداء بصورة مستمرة، طبقاً للنتائج المحققة على أرض الواقع.