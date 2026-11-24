أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن تحرك الحكومة لتعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر وزيادة معدلات الإنتاج المحلي يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية قوية في قطاع التكنولوجيا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، مشددًا على ضرورة أن تنعكس هذه الجهود بصورة مباشرة على أسعار الهواتف المحمولة بما يخفف الأعباء عن المواطنين.

وقال نظير في تصريحات خاصة إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد دراسة شاملة للسوق ومراجعة أسباب الارتفاعات الأخيرة في أسعار الهواتف المحمولة، بالتوازي مع العمل على زيادة المكون المحلي والتوسع في التصنيع، تفتح الباب أمام معالجة جذور المشكلة، وليس الاكتفاء بالتعامل مع تداعياتها بعد ارتفاع الأسعار.

توطين صناعة الهواتف المحمولة

وأضاف أن ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة ليس مجرد توجه صناعي أو استثماري، بل يرتبط بأهداف اقتصادية أوسع، في مقدمتها إحلال المنتج المحلي محل المستورد، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، ونقل التكنولوجيا والخبرات العالمية إلى السوق المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب أن التوسع في تصنيع الهواتف الذكية محليًا، يمثل فرصة للحد من فاتورة الاستيراد وتوفير هواتف ذات جودة مرتفعة بأسعار مناسبة، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب البناء على ما تحقق في هذا الملف، والانتقال من مرحلة التجميع إلى زيادة نسب التصنيع والمكون المحلي.

توسيع الإنتاج وجذب استثمارات جديدة

وأوضح نظير أن وجود نحو 9 شركات عالمية تعمل في تصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر يمثل قاعدة يمكن الانطلاق منها لتوسيع الإنتاج وجذب استثمارات جديدة، لافتًا إلى أن زيادة أعداد الشركات والعلامات التجارية ستسهم في تنويع المعروض أمام المستهلك وتعزيز المنافسة داخل السوق.