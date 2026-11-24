تقدم النائب عبد العاطي أحمد عبد العاطي، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الشباب والرياضة، باقتراح برغبة إلى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، للمطالبة بتطوير الإستاد ورفع كفاءة منشآته وملاعبه وصالاته الرياضية، مع طرح رؤية طموحة لتحويله إلى قرية أوليمبية متكاملة تخدم شباب محافظة أسيوط.

ويستهدف المقترح إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية الرياضية بالمحافظة، وتوفير منشآت مجهزة تتيح ممارسة مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية، وتسهم في اكتشاف المواهب الشابة ورعايتها، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتطوير المنشآت الرياضية وتعزيز دورها المجتمعي.

إستاد أسيوط.. إمكانات تحتاج إلى إعادة إحياء

وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن استاد أسيوط يمثل أحد المرافق الرياضية المهمة بالمحافظة، لما يؤديه من دور في خدمة قطاع واسع من الشباب والرياضيين، واستضافة الفعاليات والمنافسات الرياضية، إلى جانب دوره في اكتشاف المواهب وتنمية القدرات الرياضية.

وأشار إلى أن الكثافة السكانية واتساع قاعدة الشباب والرياضيين بمحافظة أسيوط يفرضان ضرورة توفير منشآت رياضية متكاملة، قادرة على استيعاب احتياجات أبناء المحافظة، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لممارسة الأنشطة المختلفة.

تراجع حالة المنشآت وانتهاء التعاقد السابق يفرضان التدخل

ولفت عبد العاطي أحمد إلى أن الحالة الراهنة للإستاد تستدعي إجراء معاينة فنية شاملة للمباني والملاعب والصالات والمنشآت الملحقة، للوقوف على مستوى كفاءتها وتحديد احتياجاتها الفعلية من أعمال الصيانة والترميم والتطوير، خاصة في ظل تراجع كفاءة بعض المرافق بما يؤثر على قدرتها على تقديم الخدمات الرياضية المطلوبة.

وأوضح أن انتهاء التعاقد مع الشركة التي كانت تستأجر الاستاد من الوزارة يفتح المجال أمام إعادة تقييم أسلوب إدارة وتشغيل المنشأة، ووضع تصور يضمن الحفاظ على المال العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكاناتها.

وشدد على أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل قد يؤدي إلى حرمان أعداد كبيرة من الشباب والرياضيين من الاستفادة من هذا المرفق الحيوي، ما يستوجب تحرك وزارة الشباب والرياضة لإعادة تأهيله واستعادة دوره.

6 مطالب برلمانية لإعادة تشغيل الاستاد ورفع كفاءته

وتضمن الاقتراح برغبة مجموعة من المطالب والإجراءات التنفيذية، أبرزها:

إدراج استاد أسيوط وجميع ملحقاته ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة للتطوير والصيانة ورفع الكفاءة. تشكيل لجنة فنية متخصصة لمعاينة المباني والملاعب والصالات والمنشآت التابعة للاستاد. تحديد أعمال الصيانة والترميم المطلوبة، وإعداد تقدير دقيق للتكاليف المالية اللازمة. توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ أعمال التطوير وإعادة تأهيل المرافق التي تحتاج إلى تدخل عاجل. وضع جدول زمني محدد لتنفيذ الأعمال وإعادة تشغيل الاستاد وفق المعايير الفنية والأمنية المعتمدة. دراسة أفضل آليات الإدارة والتشغيل بعد انتهاء التعاقد السابق، مع إعطاء الأولوية للمنشآت الأكثر احتياجًا للتطوير.

قرية أوليمبية متكاملة.. رؤية تتجاوز أعمال الصيانة التقليدية

وأكد النائب عبد العاطي أحمد أن تطوير استاد أسيوط يجب ألا يتوقف عند حدود الصيانة التقليدية، وإنما يمثل فرصة لإعادة توظيف إمكاناته وتحويله إلى قرية أوليمبية متكاملة تضم بنية رياضية قادرة على استيعاب مختلف الألعاب والأنشطة، وتقديم خدمات رياضية متطورة لأبناء المحافظة.

وأوضح أن تحقيق هذه الرؤية من شأنه توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، ودعم الأندية والفرق الرياضية، وفتح آفاق جديدة أمام المواهب الشابة، بما يساعد على إعداد أجيال من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في البطولات المحلية والدولية.

عبد العاطي أحمد: تطوير الاستاد استثمار في مستقبل شباب أسيوط

واختتم النائب اقتراحه بمطالبة وزارة الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإدراج الاستاد ضمن خطط التطوير، وتشكيل اللجنة الفنية المختصة، وتوفير التمويل والدعم الفني المطلوبين، بما يضمن استعادة المنشأة لدورها الرياضي والمجتمعي.

وأكد أن الاستثمار في المنشآت الرياضية يمثل استثمارًا مباشرًا في الشباب، وأن تحويل استاد أسيوط إلى قرية أوليمبية متكاملة من شأنه أن يشكل إضافة مهمة للمنظومة الرياضية بالمحافظة، ويحقق استفادة واسعة لأبنائها.