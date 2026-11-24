بدأت لجنة إعادة فرز أصوات انتخابات المكتب التنفيذي لـ حزب الوفد، برئاسة المستشار ثروت عبد الباسط الخرباوي، عضو مجلس الشيوخ، أعمالها اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، في ، بمقر الحزب الرئيسي، وذلك في إطار من الحيادية والتجرد والشفافية.

ودعا المستشار ثروت الخرباوي، في بيان له أمس ، المرشحين الراغبين في حضور عملية إعادة الفرز إلى الحضور بأنفسهم أو تفويض من يمثلهم من المندوبين، لمتابعة جميع إجراءات الفرز والمراجعة، تأكيدًا لمبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص، وضمانًا لأن تعبر النتيجة بدقة وأمانة عن إرادة الناخبين.

أعمال إعادة الفرز ستُجرى بمنتهى الدقة والشفافية

وأكد رئيس اللجنة أن أعمال إعادة الفرز ستُجرى بمنتهى الدقة والشفافية، موضحًا أن مهمة اللجنة تقتصر على مراجعة الأصوات وإعادة فرزها وإثبات ما تسفر عنه العملية، دون انحياز لأي مرشح، بما يضمن صون إرادة أعضاء الهيئة العليا واحترام اختيارهم.

وشدد الخرباوي على أن النتيجة النهائية ستستند إلى المراجعة الفعلية للأصوات وما تثبته أوراق الاقتراع، مؤكدًا أن جميع المرشحين متساوون أمام اللجنة، وأن الفيصل سيكون لصوت الناخب الصحيح.

وكان الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قد أصدر القرار رقم 299 لسنة 2026، بتاريخ اليوم 23 نوفمبر 2026، بتشكيل لجنة مستقلة لإعادة فرز بطاقات التصويت الخاصة بانتخابات جميع المناصب المكونة للمكتب التنفيذي للحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية، وذلك عقب إعلان نتائج الانتخابات وتقدم عدد من المرشحين بطلبات لمراجعة وإعادة فرز بطاقات التصويت.

وتضمن القرار تشكيل اللجنة برئاسة المستشار الدكتور ثروت الخرباوي، المستشار القانوني للحزب، وعضوية كل من اللواء الدكتور محمد الحسيني، عضو الهيئة العليا وأمين الصندوق الأسبق، والعميد محمد سمير، مساعد رئيس الحزب، واللواء مصطفى زكريا، مستشار رئيس الحزب، واللواء أحمد الشاهد، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب.

ونص القرار على تجميد النتائج المعلنة لانتخابات جميع المناصب المكونة للمكتب التنفيذي، وتعليق ما يترتب عليها من آثار تنظيمية بصفة مؤقتة، لحين انتهاء اللجنة من أعمال إعادة الفرز واعتماد النتائج النهائية.

وكلف رئيس الحزب المدير الإداري بالتحفظ على جميع صناديق الاقتراع وبطاقات التصويت وكشوف الحضور ومحاضر الفرز، وكافة المستندات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وإيداعها في خزينة الحزب تحت مسؤوليته المباشرة.

وأكد القرار إجراء عملية إعادة الفرز بحضور المرشحين أو مندوبيهم، مع منحهم حق متابعة جميع مراحل الفرز وإثبات ملاحظاتهم واعتراضاتهم في محاضر اللجنة، دون التدخل في أعمال الفرز أو التأثير على قراراتها.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة في تسلم صناديق الاقتراع وبطاقات التصويت والمستندات المرتبطة بها بموجب محاضر رسمية، ومطابقة أعداد البطاقات مع كشوف التصويت، وإعادة فرز جميع بطاقات التصويت الخاصة بكافة مناصب المكتب التنفيذي دون استثناء.

كما تتولى اللجنة مراجعة الأصوات الصحيحة والباطلة وفقًا للقواعد الانتخابية المعمول بها، ومراجعة عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ومطابقتها مع محاضر الفرز السابقة، وإثبات أي اختلافات بين نتائج الفرز الأول وإعادة الفرز مع بيان أسبابها، فضلًا عن تلقي ملاحظات مندوبي المرشحين وإثباتها والبت فيما يدخل ضمن اختصاصها.

وتلتزم اللجنة بإعداد محضر نهائي تفصيلي بنتائج إعادة الفرز، يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها، مع إثبات أي تحفظات، على أن تباشر أعمالها دون تدخل من أي قيادة حزبية أو طرف ذي مصلحة، وتُجرى عملية إعادة الفرز بصورة علنية أمام المرشحين أو مندوبيهم، مع توثيق جميع مراحلها بمحاضر رسمية.

وألزم القرار اللجنة ببدء أعمالها فورًا وتسلم بطاقات الاقتراع، والانتهاء من مهامها بحد أقصى يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2026، على أن ترفع تقريرها النهائي إلى رئيس الحزب، متضمنًا نتائج إعادة الفرز وأي فروق يتم رصدها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد وإعلان النتائج النهائية.

وشدد القرار على أن النتائج النهائية المعتمدة ستكون المرجع الرسمي لتحديد الفائزين بمناصب المكتب التنفيذي، مع تكليف المدير الإداري للحزب وجميع الإدارات والأجهزة التنظيمية المختصة بتنفيذ القرار وتقديم التسهيلات اللازمة للجنة لأداء مهامها باستقلال وشفافية.