حسم التعادل السلبي اللقاء الذي جمع بين فريقي زد وأبو قير للأسمدة في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يتواجد زد فى المركز الثامن برصيد 12 نقطة، بينما يحتل أبو قير للأسمدة المركز التاسع عشر برصيد 5 نقاط بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

وخاض زد المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: محمد ربيعة، محمد جودة، محمد موسى، طارق علاء.

الوسط: ماتا ماجاسا، أحمد الصغيري، محمود أوكا، مصطفى سعد ميسي، عبدالرحمن البانوبي.

الهجوم: رأفت خليل.

بينما خاض أبو قير للأسمدة اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد شيكا.

الدفاع: أحمد فايز، أحمد عوض، أحمد داهش، محمد علاء.

الوسط: رامز ميلاد، محمد أوشا، عمر إبراهيم.

الهجوم: مصطفى عبدالرحيم، علي حسين، برنس توينيبواه.