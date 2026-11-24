وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الرئيس السوري أحمد الشرع، بأنه «عدو ذكي»، محذرًا من مساعي دمشق لبناء قدراتها العسكرية بمساعدة تركية، ومؤكدًا أن المنطقة الأمنية التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية تمثل أهمية حيوية لأمن إسرائيل، ولن تتخلى عنها في ظل ما تعتبره تهديدات محتملة على حدودها الشمالية.

وقال كاتس إن الرئيس السوري يمتلك هدفًا استراتيجيًا يتمثل في إعادة بناء القدرات العسكرية السورية، مستفيدًا من الدعم التركي، معتبرًا أن هذا التوجه يستدعي استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة الأمنية، لمنع تشكل تهديدات جديدة على المصالح الأمنية الإسرائيلية.

وتعكس تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تنامي القلق داخل المؤسسة الأمنية في تل أبيب من اتساع النفوذ التركي في سوريا، خاصة مع توجه أنقرة إلى مساعدة الإدارة السورية الجديدة في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتطوير قدراتها العسكرية والأمنية، بعد سنوات من الحرب التي ألحقت أضرارًا واسعة بالجيش السوري وبنيته التحتية العسكرية.

وتنظر إسرائيل بقلق إلى احتمالات حصول القوات السورية على أنظمة تسليح متطورة، تشمل منظومات الدفاع الجوي والرادارات والطائرات المسيرة، بمساعدة تركية، خشية أن تؤثر هذه القدرات على حرية تحرك سلاح الجو الإسرائيلي داخل الأجواء السورية.

وتأتي تصريحات كاتس في ظل استمرار الخلافات بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية بين دمشق وتل أبيب، بعدما وسعت إسرائيل وجودها العسكري داخل الأراضي السورية عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وسيطرت على مواقع استراتيجية، من بينها مناطق في محيط جبل الشيخ والمنطقة العازلة.

وكان كاتس قد أكد في تصريحات سابقة أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من المنطقة الأمنية ما دامت هناك تهديدات تصفها إسرائيل بالجهادية، موجهًا رسائل تحذيرية مباشرة إلى الرئيس السوري، تايمز اوف اسرائيل.

وفي المقابل، تؤكد دمشق تمسكها بسيادة الأراضي السورية وحقها في إعادة بناء مؤسساتها العسكرية والأمنية، وترفض الوجود العسكري الإسرائيلي داخل أراضيها، معتبرة استمرار السيطرة على مناطق سورية انتهاكًا لسيادتها ووحدة أراضيها.

وتكشف تصريحات كاتس عن استمرار التوتر الإسرائيلي السوري، مع دخول العامل التركي بقوة على خط الحسابات الأمنية، بما يضع مستقبل سوريا وترتيبات الأمن على حدودها الجنوبية أمام مزيد من التعقيد.