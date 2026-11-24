أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، أن أمن المملكة واستقرارها يمثلان الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسباتها التنموية ومواصلة مسيرة النمو الاقتصادي، مشددًا على استمرار بلاده في تطوير قدراتها العسكرية والدفاعية، وصون سيادتها وحماية مقدراتها في ظل التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم.

وجاءت تصريحات ولي العهد السعودي، اليوم الثلاثاء، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2027، التي تستهدف مواصلة تنفيذ الأولويات الاقتصادية والتنموية، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة خلال السنوات الماضية.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن التطورات الجيوسياسية الراهنة أظهرت متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع المتغيرات، بفضل السياسات المالية المرنة والتنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدًا أن المملكة تتابع التطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وفي الشأن الأمني والدفاعي، شدد ولي العهد على مواصلة تطوير القدرات العسكرية والدفاعية للمملكة، معتبرًا أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يمثل أساسًا لاستمرار التنمية وحماية ما تحقق من إنجازات، كما أعرب عن اعتزازه بضباط وأفراد القوات المسلحة والقطاعات الأمنية والمرابطين على الحدود، مثمنًا جهودهم وتضحياتهم في الدفاع عن المملكة ومقدراتها.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تعمل على تعظيم أثر رؤية السعودية 2030 في حياة المواطنين، وتحويل ما تحقق من إصلاحات ومكتسبات إلى قوة اقتصادية مستدامة، تضمن توفير فرص جديدة للأجيال القادمة، وتعزز تنافسية الاقتصاد السعودي وقدرته على مواكبة التحولات العالمية.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من رؤية 2030 تستند إلى الإنجازات التي تحققت خلال المرحلتين السابقتين، مع التركيز على توسيع فرص التنمية، والاستثمار في قدرات أبناء وبنات المملكة، وبناء اقتصاد أكثر تنوعًا، يمتد أثره إلى ما بعد عام 2030.

كما لفت إلى أهمية تعزيز مكانة السعودية موردًا عالميًا موثوقًا ومستدامًا للطاقة، من خلال تطوير البنية التحتية لقطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية، والاستفادة من خط أنابيب شرق-غرب والموانئ المطلة على الساحل الغربي، بما يدعم استمرار تدفق الصادرات النفطية وغير النفطية.

واختتم ولي العهد بالتأكيد أن المملكة ماضية في توسيع الفرص التنموية، والمحافظة على أمنها واستقرارها وسيادتها، والدفاع عن مقدراتها، مع مواصلة دورها في دعم التنمية وتعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.