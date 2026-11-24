التقى ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، باللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس حسام عبده، نائب المحافظ، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لبحث سُبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتعزيز الرقابة على الأسواق، ومتابعة حركة تداول وأسعار السلع، والتصدي لأي ممارسات غير منضبطة أو غير مشروعة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، إلى جانب تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لتحقيق الانضباط بالأسواق.

مواصلة تعزيز الحملات الميدانية لمتابعة توافر السلع

واستعرض اللقاء مستجدات حالة الأسواق بالمحافظة ، وسُبل تعزيز الرقابة على الأسواق ومختلف الأنشطة التجارية، مع التأكيد على مواصلة تعزيز الحملات الميدانية لمتابعة توافر السلع واستقرار أسعارها، والتحقق من الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار وعدم البيع بأزيد من السعر المعلن، والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار أو تداول السلع مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به المقر الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الغربية، والذي افتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء في أغسطس الماضي، باعتباره أول مقر إقليمي للجهاز بمنطقة وسط الدلتا، حيث يُمثل إضافة مهمة للبنية المؤسسية والرقابية للجهاز، بما يمتلكه من مركز تدريب مُجهز وفق أحدث المعايير، فضلًا عن دوره في دعم التنسيق الميداني مع الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق، واستقبال شكاوى المواطنين في مختلف قطاعات عمل الجهاز، والعمل على سرعة فحصها والتعامل معها، إلى جانب تنفيذ برامج التوعية المجتمعية وتعزيز ثقافة حماية المستهلك.

في سياق متصل، بحث الحضور آليات تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، باعتبارها أحد روافد المشاركة المجتمعية الداعمة لجهود ضبط الأسواق، من خلال الاستفادة من انتشارها بمختلف المراكز والمدن والقرى في رصد الممارسات التجارية غير المنضبطة، ونقل شكاوى المواطنين وملاحظاتهم إلى الجهاز، والمساهمة في نشر الوعي الاستهلاكي، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المستهلك وضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو تجارية، مُشددا على أهمية تنظيم هذا الدور وتفعيله وفقًا للاختصاصات والضوابط التي حددها قانون حماية المستهلك، بما يضمن تكامل الجهود المجتمعية مع منظومة الرقابة الرسمية.

وأكد رئيس الجهاز أن منظمات المجتمع المدني تُمثل شريكًا مهمًا في دعم جهود حماية المستهلك، لما تقوم به من دور فاعل في رصد الممارسات التجارية غير المنضبطة، ونقل شكاوى المواطنين، وتعزيز الرقابة المجتمعية على الأسواق، فضلًا عن نشر الوعي بالحقوق والواجبات الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن توسيع التعاون مع هذه المنظمات يسهم في تعزيز قدرة الجهاز على الوصول إلى المواطنين بمختلف المناطق، وسرعة رصد المخالفات والتصدي للممارسات غير المشروعة، بما يدعم جهود تحقيق الانضباط بالأسواق.

من جانبه، أشاد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بالدور المحوري الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، وحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا أن جهود الجهاز تمثل ركيزة أساسية في دعم استقرار الأسواق وتعزيز الثقة بين المستهلك ومقدمي السلع والخدمات.

ولفت إلي أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الجهاز، وتكامل جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، باعتبارها شريكًا فاعلًا في رصد احتياجات المواطنين ونشر الوعي الاستهلاكي، بما يعزز فاعلية الرقابة المجتمعية ويسهم في وصول جهود حماية المستهلك إلى مختلف مراكز وقرى المحافظة.

من جهته، أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن التعاون مع جهاز حماية المستهلك يُمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، باعتباره أحد الأذرع الرقابية المعنية بصون حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط بالأسواق، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية، بما تمتلكه من انتشار مجتمعي، تمثل شريكًا فاعلًا في دعم جهود الجهاز ورصد المشكلات الاستهلاكية ونشر الوعي بحقوق المستهلك.

كما أعرب عن تقديره لمحافظ الغربية، مشيدًا بدعمه المستمر لمنظمات المجتمع المدني وحرصه على تعزيز دورها في خدمة المواطنين وتحقيق التنمية بالمحافظة.