في إطار الدور الرقابي لجهاز حماية المستهلك، وحرصه على ضمان سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق، أعلن الجهاز عن حملة استدعاء لعدد من سيارات أودي Q3 موديلات 2019 حتى 2025، بالتعاون مع الشركة المصرية وأوتوموتيف، الوكيل الرسمي لعلامة أودي في مصر، وذلك لاحتمالية وجود عيب في مسمار تثبيت علبة التوجيه، قد يتسبب في تآكله.

وتتمثل خطورة العيب في احتمالية تعرض المسمار للانكسار نتيجة التآكل، بما قد يؤدي إلى فقدان إحدى نقاط تثبيت علبة التوجيه، ومع استمرار أحمال التشغيل قد يتسبب ذلك في تلف أو كسر جسم علبة التوجيه، الأمر الذي قد يؤثر على كفاءة نظام التوجيه واستجابة السيارة، وصولًا إلى احتمالية فقدان القدرة على التحكم في اتجاهها، بما يزيد من مخاطر وقوع الحوادث.

حملة استدعاء لبعض سيارات أودي Q3 موديلات 2019 حتى 2025

وقد تشمل المؤشرات الدالة على وجود المشكلة سماع أصوات طرق أو خبط معدني غير مُعتاد من المحور الأمامي للسيارة، أو ملاحظة تغير غير طبيعي في استجابة نظام التوجيه.

وفي هذا السياق، يُهيب الجهاز بمالكي السيارات من الطرازات والموديلات المشار إليها، سرعة التواصل مع الشركة المصرية وأوتوموتيف عبر الخط الساخن 19525، للتحقق من مدى خضوع سياراتهم لحملة الاستدعاء، وتحديد الإجراءات الفنية اللازمة، وفي حال ظهور أي من العلامات المشار إليها، يُنصح بالتوقف في مكان آمن والتواصل مع الشركة قبل مواصلة القيادة.



وأكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتابع حملات الاستدعاء بالتنسيق مع الشركات والوكلاء المعنيين، للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والفنية اللازمة، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وصون سلامتهم.

مُشددًا على استمرار متابعته لمدى التزام الشركات والوكالات بتنفيذ حملات الاستدعاء والإصلاح وفقًا للضوابط المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.