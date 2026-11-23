أعلنت هيئة الدواء المصرية إطلاق منصة إعلامية جديدة تحت اسم «بوابة الدواء الإعلامية»، تستهدف تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام، وسرعة الاستجابة للتساؤلات والاستفسارات المتعلقة بقطاع الدواء، وتفنيد الشائعات والمعلومات المغلوطة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الدوائي لدى المواطنين.

وأوضح الدكتور ياسين رجائي أن إطلاق المنصة يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل الفعال مع المؤسسات الإعلامية، وتوفير المعلومات الدقيقة والمحدثة للصحفيين والإعلاميين، بما يدعم تقديم تغطية مهنية ومسؤولة لقضايا الدواء.

وأشار إلى أن التغطية الإعلامية لقطاع الدواء تواجه عددًا من التحديات، في مقدمتها انتشار الأخبار والمعلومات الدوائية غير الصحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعدد مصادر المعلومات، وعدم تحديث البيانات بصورة مستمرة، فضلًا عن الطبيعة العلمية والفنية للمعلومات الدوائية.

أضرار تداول المعلومات الدوائية غير الدقيقة

وأكد أن تداول المعلومات الدوائية غير الدقيقة قد يتسبب في حالة من الارتباك والقلق لدى المواطنين، نظرًا لارتباط قطاع الدواء بصورة مباشرة بصحة الإنسان وسلامته، وهو ما يستلزم تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالأدوية والمستحضرات الطبية.

ولفت إلى أن تعدد مصادر المعلومات وسهولة انتقال الأخبار بين المنصات المختلفة دون التحقق من موثوقيتها يمثلان تحديًا أمام التغطية الإعلامية، إلى جانب ضرورة مواكبة التحديثات المستمرة التي يشهدها قطاع الدواء من قرارات وإجراءات وأرقام وبيانات جديدة.

وأضاف أن الطبيعة العلمية والفنية للمعلومات الدوائية تتطلب من الصحفيين والإعلاميين القدرة على تبسيطها وتقديمها للجمهور بصورة واضحة ومفهومة، دون الإخلال بدقتها العلمية أو تغيير مضمونها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل «الصحافة الدوائية بين هيئة الدواء والإعلام»، التي نظمتها منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، بالتعاون مع شعبة محرري الصحة بنقابة الصحفيين، بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة لمياء محمود، مدير مكتب مصر لمنظمة الصحة العالمية.

وشدد رجائي على أهمية استمرار التعاون والتواصل بين الهيئة والمؤسسات الإعلامية، ودعم الصحفيين بالمعلومات الدقيقة والمحدثة، بما يسهم في التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة، وتعزيز ثقة المواطنين في المعلومات الدوائية المنشورة.