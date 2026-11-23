هنأ الإعلامي أحمد شوبير منتخب مصر للناشئين بعد الفوز على قطر بهدفين دون رد في كأس العالم، مشيداً باللاعبين مؤكداً أن قطاع الناشئين يمثل منجم الذهب للكرة المصرية.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«أبارك للكابتن حسين عبد اللطيف، الحمد لله أننا كسبنا قطر 2-0، الحمد لله أننا لحقنا نفسنا لأنه كنا هندخل في حسبة برما، كده أنت يكفيك التعادل مع بنما عشان توصل.

وأضاف بس هتوصل أفضل توالت، إحنا تاني المجموعة بنفس رصيد قطر، محتاجين نفوز على بنما بأي نتيجة عشان نضمن التأهل كثاني مجموعة».

و أختتم أحمد صفوت لاعب في طريقه للنجومية، مشيداً بالهداف خالد مختار وبقية اللاعبين.

زقد حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا فوزًا مهمًا على نظيره القطري بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين 2026، المقامة في قطر.

ودخل المنتخب المصري المباراة بحثًا عن تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام منتخب اليونان بنتيجة 2-1، ونجح في تقديم أداء قوي أمام أصحاب الأرض، ليحصد أول ثلاث نقاط له في مشواره بالمونديال.

كما نجح أحمد صفوت في تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر خلال الدقائق الأولى من اللقاء، قبل أن يضيف خالد مختار الهدف الثاني، ليمنح الفراعنة أفضلية مريحة ويقربهم من تحقيق الانتصار.