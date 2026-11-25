يخوض مساء اليوم الأربعاء فريق طرابزون سبور التركي مرانه الأخير إستعدادا لمواجهة نظيره فريق سيسكا صوفيا البلغاري ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

ويلتقي فريق طرابزون سبور المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح غدا الخميس مواجهة نارية أمام نظيره فريق سسكا صوفيا في مواجهة أوروبية على ملعب الجيش البلغاري بعد إعادة افتتاحه يوم 31 أكتوبر الماضي.

وبحسب منصة CSKAOnly البلغارية، وصل عدد التذاكر المباعة أو المحجوزة حتى صباح أمس الثلاثاء إلى 18 ألفا و539 .

ورغم وصول أسعار التذاكر إلى 150 يورو شهدت عملية البيع إقبالا جماهيريا كبيرا مع نفاد معظم التذاكر خلال ساعات من طرحها.

وبسبب عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا على فريق طرابزون سبور التركي حصلت الجماهير البلغارية على نحو ألفي مقعد إضافي كانت مخصصة لجماهير الفريق التركي.

وتستعد جماهير سسكا صوفيا لتنظيم عرض جماهيري ضخم بمشاركة جميع مدرجات الملعب في مباراة طرابزون سبور التركي ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي وسط تكتم على تفاصيله.

البطاقة الفيروزية

في تطور جديد يتعلق بمستقبل النجم المصري محمد صلاح في الملاعب التركية، كشفت تقارير صحفية تركية عن تقدمه بطلب للحصول على «البطاقة التركوازية»، وهي وثيقة تمنح الأجانب أصحاب المواهب والكفاءات المتميزة امتيازات خاصة تتعلق بالإقامة والعمل داخل تركيا دون التقيد بمدة زمنية محددة.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يني شفق» التركية، فإن محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور، كان أول لاعب كرة قدم يتقدم للحصول على هذه البطاقة ضمن مبادرة تستهدف الاستفادة من النجوم الرياضيين أصحاب الإنجازات الدولية، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد باللاعبين الأجانب الذين يمتلكون قيمة رياضية وتسويقية كبيرة.

محمد صلاح أول المتقدمين.. ولاعب روسي يدخل المنافسة

ونقلت الصحيفة التركية عن الصحفية إليس بوسه أراتش، أن قائد منتخب مصر تقدم بطلب الحصول على البطاقة التركوازية، فيما تقدم الروسي أليكسي باتراكوف، لاعب غلطة سراي، بطلب مماثل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة تشرف عليها وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، وتشمل الأندية الأربعة الكبرى في البلاد، وهي غلطة سراي وفنربخشة وبشكتاش وطرابزون سبور.

ووفقًا للتقارير، من المنتظر تنظيم حفل رسمي يوم 3 ديسمبر 2026، بحضور نائب الرئيس التركي جودت يلماز، لمنح البطاقة للاعب أجنبي واحد من كل نادٍ من الأندية الأربعة.

وتستهدف المبادرة دعم الرياضيين الدوليين المتميزين، والاستفادة من شهرتهم وتأثيرهم في تعزيز الحضور الرياضي والتسويقي لكرة القدم التركية.

ما البطاقة التركوازية التي يسعى محمد صلاح للحصول عليها؟

تعد البطاقة التركوازية أحد أنظمة الإقامة والعمل التي أقرتها السلطات التركية لجذب الكفاءات والمواهب الأجنبية المتميزة، ولا تقتصر على الرياضيين فقط، بل تشمل المستثمرين والباحثين والعلماء والفنانين وأصحاب الإنجازات الدولية.

وتمنح البطاقة حاملها حقوق العمل والإقامة في تركيا دون تحديد مدة زمنية لتصريح العمل، كما تتيح لزوجته وأبنائه المعالين الحصول على وثيقة خاصة تحل محل تصريح الإقامة.

وتخضع البطاقة لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات، يجري خلالها تقييم مدى استيفاء صاحبها للشروط المطلوبة، قبل إمكانية رفع القيود الانتقالية وتحويلها إلى وضع دائم وفق الإجراءات القانونية.

هل تمنح البطاقة التركوازية محمد صلاح الجنسية التركية؟

من أبرز التساؤلات التي أثارتها الخطوة إمكانية حصول محمد صلاح على الجنسية التركية حال الموافقة على طلبه، إلا أن البطاقة التركوازية لا تعني الحصول التلقائي على الجنسية.

وتتيح القوانين التركية لحامل البطاقة، بعد استيفاء الشروط القانونية، إمكانية التقدم بطلب للحصول على الجنسية بصورة استثنائية، لكن ذلك يظل خاضعًا للإجراءات والضوابط التي تحددها السلطات المختصة.

وبالتالي، فإن حصول نجم منتخب مصر على البطاقة، حال إتمام الإجراءات، يمنحه امتيازات تتعلق بالإقامة والعمل، لكنه لا يجعله مواطنًا تركيًا بصورة مباشرة.

هل يتحول محمد صلاح إلى لاعب محلي في الدوري التركي؟

ومن بين النقاط التي أثارت الجدل بشأن البطاقة التركوازية، مدى تأثيرها على وضع اللاعبين الأجانب داخل المسابقات التركية، وما إذا كان الحصول عليها يسمح بقيد اللاعب باعتباره محليًا بدلًا من احتسابه ضمن قائمة المحترفين الأجانب.

لكن التقارير التركية أشارت إلى عدم وجود إعلان رسمي يؤكد تغيير قواعد قيد اللاعبين أو اعتبار الحاصلين على البطاقة التركوازية لاعبين محليين.

ومن ثم، لا يمكن اعتبار حصول محمد صلاح على البطاقة، حال الموافقة عليها، سببًا كافيًا لاستبعاده من قوائم اللاعبين الأجانب في الدوري التركي.

تكريم استثنائي لصلاح في مدينة طرابزون

وفي مؤشر آخر على الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها النجم المصري داخل تركيا، تداولت تقارير ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن إطلاق اسم محمد صلاح على أحد شوارع منطقة يومرا التابعة لولاية طرابزون.

ووفقًا لما تم تداوله، جرى تغيير اسم شارع «سيلفي» إلى «شارع محمد صلاح»، مع إدراج الاسم الجديد في أنظمة الخرائط والملاحة.

وتعكس هذه التطورات حجم الاهتمام الذي يحظى به قائد منتخب مصر في تركيا، سواء على المستوى الرياضي أو الجماهيري، في وقت تترقب فيه الأوساط الرياضية تفاصيل حصوله على البطاقة التركوازية، ومدى تأثيرها على مستقبله وإقامته في البلاد.