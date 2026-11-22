يخوض طرابزون سبور مواجهة مهمة أمام أيوب سبور، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري التركي، في لقاء يستهدف خلاله الفريق مواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق فوزه السابع على التوالي بالمسابقة.

التشكيل المتوقع لطرابزون سبور أمام أيوب سبور في الدوري التركي

ويخطط الألماني توماس ريس، المدير الفني لطرابزون سبور، للاعتماد على مجموعة من أبرز عناصره الهجومية، من أجل استغلال إقامة المباراة على ملعبه وحصد النقاط الثلاث، مع استمرار الاعتماد على النيجيري بول أونواتشو في قيادة خط الهجوم.

ومن المنتظر أن يشهد التشكيل الأساسي مشاركة النجم المصري محمد صلاح إلى جانب إرنست موتشي وسافيو، لتشكيل القوة الهجومية للفريق، بينما يسعى أيوب سبور للخروج بنتيجة إيجابية وإيقاف سلسلة نتائجه السلبية.

التشكيل المتوقع لطرابزون سبور أمام أيوب سبور:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: فاجنر بينا، ستيفان سافيتش، جنك أوزكاجار، لوكاس كابرال.

خط الوسط: فابيو، أوزان توفان.

خط الهجوم: محمد صلاح، إرنست موتشي، سافيو، بول أونواتشو.