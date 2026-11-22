يستعد طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة جديدة في الدوري التركي، عندما يستضيف أيوب سبور مساء اليوم، الأحد، على ملعب «بابارا بارك»، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من المسابقة، في لقاء يستهدف خلاله مواصلة انتصاراته والاقتراب خطوة جديدة من صدارة الترتيب.

ويدخل طرابزون سبور المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز في آخر 6 مباريات خاضها بالدوري، تحت قيادة مدربه الألماني توماس ريس، ليقدم الفريق انطلاقة قوية ويؤكد طموحه في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

ويحتل طرابزون سبور المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق 6 نقاط عن جالطة سراي المتصدر، مع امتلاكه مباراة مؤجلة، ما يمنحه فرصة تقليص الفارق ومواصلة الضغط على القمة حال تحقيق الفوز في لقاء اليوم.

وتتعلق آمال جماهير الفريق التركي بالنجم المصري محمد صلاح، الذي يسعى لمواصلة تقديم الإضافة الهجومية ومساعدة فريقه على حصد النقاط الثلاث، خاصةً أن طرابزون سبور يمتلك سجلًا قويًا على ملعبه، بعدما فاز في جميع مبارياته الخمس التي خاضها أمام جماهيره هذا الموسم.

في المقابل، يعيش أيوب سبور فترة صعبة، بعدما خسر مبارياته الثماني الأخيرة في الدوري، ليقبع في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 3 نقاط، ويصبح في حاجة ماسة إلى نتيجة إيجابية لإنعاش آماله في الابتعاد عن منطقة الهبوط.

وتبدو المواجهة فرصة مهمة أمام طرابزون سبور لاستغلال تراجع منافسه ومواصلة مطاردة جالطة سراي، بينما يبحث أيوب سبور عن مفاجأة تعيد الثقة إلى لاعبيه وتوقف سلسلة الهزائم، في اختبار جديد لطموحات الفريقين هذا الموسم.