كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتلويح بـ "سلاح أبيض" بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وبرفقته آخر (عاطلين - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) ، وضبط بحوزتهما (كمية من مخدرى "الهيروين ، الآيس" – 2 سلاح أبيض – مبلغ مالى) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





