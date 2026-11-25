أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جولة ميدانية بمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر ، اليوم الأربعاء ، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات التنموية والخدمية وأعمال تطوير البنية التحتية والمناطق الأثرية، والوقوف على معدلات التنفيذ، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوي الخدمات وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، استعدادًا لاحتفالات العيد القومي للأقصر خلال شهر ديسمبر المقبل.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة عبد الرحيم طايع نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندسة رقية حماد، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس فرج عثمان، العضو المنتدب ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، واللواء مهندس أحمد عبد الحميد رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، والمهندسة إلهام شيباني، مدير مديرية الطرق والنقل بالأقصر، والمهندس هاني طايع مدير عام منطقة الأقصر بجهاز تعمير البحر الأحمر ، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول المشروعات بجهاز تعمير البحر الأحمر.

واستهل محافظ الأقصر جولته بتفقد أعمال طريق مدخل اسنا على ترعة أصفون حيث تابع أعمال معالجة الانهيار التي تتم بالطريق بتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، فيما تتولى الشركة الوطنية للمقاولات العامة تنفيذ أعمال الرصف، بهدف تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والمركبات ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمدينة.

كما تفقد محافظ الأقصر أعمال تنفيذ كورنيش إسنا الجديد، والمرحلة الأولى ، وتابع الموقف التنفيذي للمشروع، المقرر افتتاحه ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة خلال شهر ديسمبر المقبل، بما يسهم في إضفاء مظهر حضاري وجمالي على المدينة وتوفير متنفس ترفيهي للمواطنين.

وخلال تفقده للمشروع، وجه محافظ الأقصر رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر بتكثيف معدلات العمل للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية في التوقيتات المحددة، تمهيدًا لافتتاحه ، كما ستقوم الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات برصف شارع الكورنيش ، حيث وجه محافظ الأقصر بضرورة التنسيق بين الجهات المنفذة لضمان خروج المشروع بالشكل الحضاري اللائق.

وفي إطار الاهتمام بالحفاظ على الهوية التاريخية والأثرية لمدينة إسنا، تفقد محافظ الأقصر أعمال التطوير الجارية بمحيط معبد إسنا، ووجه بوضع صدادات لمنع دخول المركبات إلى حرم معبد إسنا، حفاظًا على الموقع الأثري مما يحافظ على قيمته التاريخية.

كما تفقد أعمال تطوير مأذنة المسجد العمري الأثرية، ووجه بتطوير حرم المسجد، بما يتناسب مع القيمة التاريخية والأثرية للمنطقة ويسهم في تحسين المظهر العام والمحيط العمراني بها ، كما تفقد أعمال تطوير المسجد العتيق، تمهيدا لافتتاحة قريبا .

واختتم محافظ الأقصر جولته بتفقد الاعمال التي تمت بطريق خور المكسر ووجه بسرعة البدء في اعمال الرصف .

وأكد محافظ الأقصر أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ومدينة إسنا، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه التنفيذ، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بما يحقق أهداف التنمية ويحسن جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

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