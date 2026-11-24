افتتح المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والسفير ميجيل أليمان أورتيجا، سفير جمهورية بيرو بالقاهرة، معرض "كنوز الفنون الشعبية في بيرو"، بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر، والذي يستمر خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2026، وذلك بحضور السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون اللاتينية، وعدد من الشخصيات العامة والقيادات الجامعية والقيادات التنفيذية والشعبية والمهتمين بالشأن الثقافي بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر والدكتور محمد حساني رئيس الادارة المركزية مدير عام مكتبات مصر العامة ، ووكلاء الوزارات وقيادات التعليم العالى بجامعة الأقصر.

وعقب افتتاح المعرض تفقد محافظ الأقصر، وسفير دولة بيرو، وضيوف المعرض أجنحة المعرض المختلفة، الذي يضم نحو 120 قطعة فنية متنوعة تمثل التراث الثقافي والفني لجمهورية بيرو، وتعكس ملامح من تاريخها وهويتها الحضارية، وما تتميز به من تنوع في الفنون والحرف اليدوية، حيث استمع الحضور إلى شرح حول طبيعة المعروضات ودلالاتها الثقافية والتراثية.

وأعرب السفير ميجيل أليمان أورتيجا، سفير جمهورية بيرو بالقاهرة، عن سعادته بإقامة المعرض في مدينة الأقصر، مشيرًا إلى أن اختيار الأقصر جاء لما تتمتع به من مكانة استثنائية على خريطة الحضارة الإنسانية، وما تضمه من ثراء أثري وتاريخي يجعلها واحدة من أبرز المدن الحضارية على مستوى العالم، مؤكدا أن المعرض يستهدف التعريف بالتراث الثقافي والفني لجمهورية بيرو، وإتاحة الفرصة أمام الشعب المصري وزائري الأقصر للتعرف على جانب من الهوية البيروفية وتقاليدها الفنية والحرفية، مشيرًا إلى أهمية الثقافة والفنون في تعزيز العلاقات بين الشعوب ومد جسور التواصل الحضاري بينها.

وفي كلمته، أشاد السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون اللاتينية، بأهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات الثقافية التي تعكس عمق العلاقات بين مصر ودول أمريكا اللاتينية، وتسهم في تعزيز التعاون والتبادل الثقافي، مؤكدًا أن استضافة الأقصر للمعرض تعكس ما تتمتع به المحافظة من مكانة دولية وقدرة على احتضان الفعاليات التي تجمع ثقافات وحضارات العالم.

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر، بالسفير ميجيل أليمان أورتيجا والوفد المرافق له، معربًا عن سعادته باستضافة هذا المعرض الثقافي المتميز على أرض الأقصر، مدينة الحضارة والتاريخ، مؤكدًا أن استضافة مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة مهمة للتعرف على ثقافات الشعوب وتراثها، وتعزيز جسور التواصل والتفاهم بين الحضارات المختلفة، مشيرا إلى أن الأقصر بما تمتلكه من مقومات تاريخية وأثرية فريدة، ومكانة عالمية متميزة، تمثل منصة مهمة لاستضافة الفعاليات الثقافية الدولية، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم المبادرات التي تعزز التبادل الثقافي وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع مختلف دول العالم.

يُذكر أن مصر وجمهورية بيرو تتشاركان في عضوية منتدى الحضارات القديمة، الذي يضم نحو 10 دول كانت مهدًا للحضارات الإنسانية الأولى، ويستهدف تعزيز الحوار والتعاون بين الدول ذات الإرث الحضاري العريق، والحفاظ على التراث الثقافي الإنساني والتعريف به.