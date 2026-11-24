شهد اللواء الدكتور أ.ح. خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، افتتاح عدد من المعارض الطلابية والفنية المتخصصة بجامعة الأقصر الأهلية، وذلك على هامش فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها الجامعة، برئاسة الأستاذة الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، بعنوان «الهوية الوطنية وإدارة التراث العالمي.. ركائز أساسية لتعزيز الأمن القومي في الجمهورية الجديدة»، والتي حاضر خلالها مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عادل زين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والمهندس محمد عصام، رئيس جهاز مدينة طيبة، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية والتنفيذية وعمداء الكليات.

كما تضمنت المعارض مشاركة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر الأهلية، من خلال معرض للتعريف بمجالات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ومعرضًا لكلية السياحة والآثار تناول مجالات السياحة والآثار والمطارات.

وشهدت الفعاليات كذلك مجموعة من العروض الثقافية التي نظمتها كلية اللغات والعلوم الإنسانية، استعرض خلالها الطلاب ثقافات عدد من الدول، من بينها الثقافة الإسبانية، من خلال عرض مجموعة من المأكولات والمعروضات التي تعكس ملامح الثقافة الإسبانية، بما أتاح للحضور فرصة للتعرف على التنوع الثقافي والحضاري للشعوب.

وعكست المعارض تنوع المجالات الأكاديمية والإبداعية للطلاب، حيث ضمت معرضًا فنيًا اشتمل على العديد من اللوحات والأعمال الفنية المتميزة التي أبدعها الطلاب، إلى جانب مشروعات طلابية بكلية الفنون الجميلة بقسمي العمارة والجرافيك.

كما شهد اللواء الدكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، انعقاد جلسة مجلس جامعة الأقصر الأهلية، برئاسة الأستاذة الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، رئيس الجامعة، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالجامعة ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والارتقاء بالمنظومة الأكاديمية والإدارية.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص جامعة الأقصر الأهلية على تعزيز الوعي الوطني والثقافي لدى الطلاب، وإتاحة الفرصة أمامهم لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم، وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية والمشاركة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة.