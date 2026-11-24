أعلن البنك المركزي المصري عن قبول طلبات 12 بنكًا لسحب فائض سيولة ضمن الودائع بالعملة المحلية ذات العائد الثابت بقيمة تبلغ 243.2 مليار جنيه.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن سحب فوائض السيولة مدة أسبوع من المقرر أن تنتهي مطلع ديسمبر المقبل بموجبها سيتم رد قيمتها بخلاف صافي العائد المتفق عليه.

تفاصيل الطرح والفائدة

وبلغ سعر الفائدة المعمول به ضمن مزاد سحب السيولة والذي جري تنظيمه اليوم الثلاثاء؛ بنسبة 20% .

قال البنك المركزي المصري انه تلقي 12 عرضا من البنوك بققيمة 243.2 مليار جنيه خلال الطرح الذي جرى تنظيمه اليوم

واستهدف البنك المركزي فائض سيولة بقيمة 877.4 مليار جنيه .