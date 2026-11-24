أعلنت شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي "EBC"، المشغل للمدفوعات الوطنية ومنظومة بطاقات الدفع الوطنية "ميزة"، التابع للبنك المركزي المصري، عن إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع عبر الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الأندرويد لعملاء منظومة بطاقات ميزة بمصر، والتي تتيح خدمة الشراء اللاتلامسي باستخدام الهاتف المحمول بدلاً من استخدام البطاقة الفعلية.

تفاصيل الخدمة

بحسب ما ذكرته الشركة، فإن هذه الخطوة تأتي استكمالا لجهود منظومة ميزة لتقديم تجربة دفع أكثر أمان وسهولة لعملائها من حاملي بطاقات ميزة.

تتيح خدمة Tap & Pay تنفيذ مدفوعات لاتلامسية باستخدام الهواتف الذكية بنظام أندرويد، وذلك من خلال تطبيقات الهاتف المحمول الخاصةبالبنوك المشاركة في الخدمة، والتي تشمل حاليا البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

ويمكن لعملاء منظومة ميزة إضافة بطاقة ميزة المؤهلة إلى تطبيق البنك المشارك بالخدمة بعد تحميله، وتفعيل خدمة Tap & Pay للدفع بأمان باستخدام جهاز يدعم تقنية الاتصال قريب المدى (NFC).

تعتمد خدمة Tap & Pay على تقنية الترميز لتعزيز نظم حماية بيانات البطاقة، حيث تستبدل تقنية الترميز مشاركة بيانات البطاقة الحساسة أثناء الدفع برمز رقمي فريد (Token) كما تعزز أمان حماية المدفوعات باستخدام الرقم السري للجهاز أو كلمة المرور أو بصمة الإصبع أو تقنية التعرف على الوجه.

وأكد المهندس طارق رؤوف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوج، أن عمليات اطلاق الخدمة الجديدةعبر الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد لحاملي بطاقات ميزة في إطار جهود الشركة المتواصلة لتطويرالخدمات الرقمية لعملاء بطاقات الدفع الوطنية وإتاحة تجربة دفع أكثر سهولة مع توفير أعلى درجات الحماية للبيانات الحساسة للعملاء، وذلك إعمالالتوجيهات البنك المركزي المصري بمواكبة حلول الدفع المتاحة على المستوى العالميمع تعزيز نظم أمن المدفوعات، بما يدعم ثقة العملاء في الخدمات الرقميةويسهم في تقليل الاعتماد على البطاقات البلاستيكية لإتمام المدفوعات."