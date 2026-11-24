سجل الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 سعر 45,400 جنيه للشراء، بعد أن كان 45,600 جنيه أمس، ليتراجع 200 جنيه دفعة واحدة، في وقت يبحث فيه الكثيرون عن الجنيه الذهب كوسيلة للادخار بعيدا عن المصنعية المرتفعة، وجاء تراجع جنيه الذهب بالتزامن مع انخفاض باقي الأعيرة، بعد موجة الصعود القوية التي شهدتها السوق أمس الاثنين.

أسعار الذهب اليوم:

جنيه الذهب: 45400 جنيه للشراء، و45000 جنيه للبيع.

ذهب عيار 24: 6486 جنيه للشراء، و6429 جنيه للبيع.

ذهب عيار 22: 5945 جنيه للشراء، و5893 جنيه للبيع.

ذهب عيار 21: 5675 جنيه للشراء، و5625 جنيه للبيع.

ذهب عيار 18: 4864 جنيه للشراء، و4822 جنيه للبيع.

أونصة الذهب: 201737 جنيه للشراء، و199964 جنيه للبيع.

تراجع أسعار الذهب اليوم

عيار 24: من 6,514 جنيه أمس إلى 6,486 جنيه اليوم، بانخفاض 28 جنيها.

عيار 21: من 5,700 جنيه أمس إلى 5,675 جنيه اليوم، بانخفاض 25 جنيها.

أوقية الذهب: من 202,608.05 جنيه أمس إلى 201,737.15 جنيه اليوم، بانخفاض 870.90 جنيه.

الجنيه الذهب: من 45,600 جنيه أمس إلى 45,400 جنيه اليوم، بانخفاض 200 جنيه.