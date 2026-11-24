أكّد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، أن ميزانية العام المالي 2027 تجسّد التزام الحكومة بأن تكون رفعة الوطن ومصلحة المواطن في صدارة أولوياتها.



جاء ذلك بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1448 / 1449هـ (2027م).

وأكد ولي العهد على المحافظة على مكتسبات التنمية لهذا الجيل والأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات كان بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبجهود أبناء وبنات المملكة.

وأوضح أن العمل في المرحلة الثالثة من رؤية السعودية 2030 يستند إلى ما تحقق من إصلاحات ومنجزات خلال المرحلتين السابقتين.

وقال الأمير محمد بن سلمان: "نعظّم أثر الرؤية في حياة الإنسان، ونحوّل مكتسباتها إلى قوة مستدامة لاقتصادنا وفرص متجددة للأجيال القادمة"، مؤكدًا مواصلة توسيع فرص التنمية، والاستثمار في قدرات أبناء وبنات المملكة، وبناء اقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية، يمتد أثره إلى ما بعد العام 2030.

وأكد ولي العهد أن ميزانية 2027 تأتي ضمن تخطيط مالي طويل المدى يوازن بين دعم النمو المستدام وتنفيذ الأولويات التنموية وتعزيز استدامة المالية العامة، مع المحافظة على مرونة توجيه الموارد واستمرار تمويل البرامج والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن تعزيز فاعلية منظومة الدعم والحماية الاجتماعية وتوجيه إنفاقها إلى الفئات الأكثر حاجة، والارتقاء بمستوى المعيشة وجودة الحياة، تمثل أولوية محورية ضمن سياسة المملكة المالية والاقتصادية.

وأكد مسئولية الجهات الحكومية عن جودة المتابعة والتنفيذ والشفافية وتحقيق النتائج المستهدفة للمشاريع، بما يدعم التنمية على المديين المتوسط والطويل، وأن الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الداعمة للنشاط الاقتصادي أسهمت في توسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز التنافسية، لافتًا إلى أن تقديرات العام 2026 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأنشطة غير النفطية بنسبة (2,5%)، وهو ما يعكس التقدم في خطط التنويع الاقتصادي.