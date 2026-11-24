يمثل رئيس نادي فلورنتينو بيريز وممثلو نادي برشلونة غداً الأربعاء الموافق 25 نوفمبر، أمام المحكمة، في جلسة صلح، وذلك في إطار إجراءات تسبق رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد رئيس النادي الملكي، وذلك على خلفية قضية نيجريرا.

وأكدت مصادر قضائية لوكالة الأنباء الإسبانية اليوم الثلاثاء أن جلسة الصلح ستُعقد في تمام الساعة 9:40 صباحاً بالتوقيت المحلي في قاعة المحكمة رقم 1 و2 في مدريد، وهي جلسة تُمّثِل خطوة تمهيدية قبل تقديم دعوى رسمية ضد رئيس النادي الملكي بتهمة التشهير، وفقاً للمادة 205 من قانون العقوبات.

وكان النادي الكتالوني قد تقدم بطلب عقد جلسة الصلح في منتصف يونيو الماضي، بعد أن اتهم بيريز -في تصريحين علنيين أدلى بهما في 12 مايو- نادي برشلونة بـ "الفساد"، و"إثراء الحكام"، و"الاستفادة دائماً" من قراراتهم، في إشارة إلى ما يُعرف بـ "قضية نيجريرا".

كما صرح برشلونة حينها بأنه في حال عدم التعامل مع هذا الطلب "بالشكل المناسب"، فإن النادي سيقوم بتقديم "شكوى جنائية" ضد رئيس ريال مدريد.

وتُعد جلسة الصلح إجراءً إلزامياً يسبق رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير، وتتعلق بالتصريحات التي أدلى بها رئيس النادي الملكي خلال مؤتمر صحفي في 12 مايو، وفي مقابلة إعلامية في اليوم التالي.

ويطالب برشلونة في دعواه فلورنتينو بيريز بالاعتراف بعدم دقة تصريحاته، حيث أشار إلى مجموعة من الحكام بوصفهم متلقين لأموال من النادي الكتالوني بهدف التأثير على المنافسة. كما يطالب النادي الكتالوني بيريز بتحديد هوية هؤلاء الحكام الذين وصفهم بـ "فتيان نيجريرا".

علاوةً على ذلك، يطالب برشلونة رئيس ريال مدريد، في حال كشف عن أسماء هؤلاء الحكام، بتحديد المباراة بعينها واللعبة التي يُعتقد أنها شهدت واقعة الفساد المزعومة.

ويسعى برشلونة من خلال هذا الإجراء إلى الحصول على تراجع من فلورنتينو بيريز عن تصريحاته، التي يرى النادي أنها تتضمن مزاعم كاذبة تلحق ضرراً جسيماً بصورته وسمعته، وفي حال لم يقدم نادي برشلونة تعويضاً مُرضِياً، فإنه سيواجه دعوى جنائية يرفعها ضده فلورنتينو بيريز؛ علماً بأن بيريز غير ملزم بحضور جلسة الصلح المقررة يوم الأربعاء، ويمكنه إنابة شخص آخر لتمثيله.

وتدور "قضية نيجريرا" حول مبالغ مالية دفعها نادي برشلونة على مدى سنوات لخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام، وذلك عبر شركات مرتبطة به.

وتشتبه النيابة العامة في أن هذه المدفوعات، التي تجاوزت سبعة ملايين يورو في الفترة ما بين عامي 2001 و2018، ربما كانت تهدف إلى التأثير على منظومة التحكيم، في حين يؤكد نادي برشلونة أن تلك المبالغ كانت مقابل تقارير واستشارات فنية تتعلق بالحكام.