ناقش المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، الذي تنظمه وزارتا التضامن الاجتماعي، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جلسة بعنوان «تعزيز الإتاحة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة».

وأدارت الجلسة الأستاذة ليلى شريف، اخصائية علم النفس المجتمعي، بمشاركة كل من الدكتورة إيمان كريم، الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والسيدة ماريل فيغورسات، الأخصائية الإقليمية للحماية الاجتماعية لشمال أفريقيا بمنظمة العمل الدولية، والدكتور طارق النابلسي، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والسيدة لورا أوفرماير، مديرة مشروع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

واستهلت مديرة الجلسة النقاش بالتأكيد على أهمية تحويل سياسات الحماية الاجتماعية إلى إجراءات عملية تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تطوير التشريعات، وتيسير الوصول إلى الخدمات، وبناء القدرات، مشيرةً إلى أن قضاياهم تتقاطع مع مختلف مجالات الحماية الاجتماعية، مما يستلزم ضمان حقوقهم منذ الطفولة وعلى مدار مراحل حياتهم كافة.

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم أن مصر شهدت جهودًا ملموسة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بفضل دعم القيادة السياسية وتضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لافتةً إلى وجود تحديات هيكلية لا تزال تتطلب مزيدًا من العمل لتحقيق الدمج والمشاركة الفاعلة.

وأوضحت أن أبرز هذه التحديات يتمثل في استمرار النظرة الخيرية بدلًا من تبني النهج الحقوقي، والحاجة إلى تفعيل التشريعات، وتغيير النظرة المجتمعية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أصحاب قدرات يمكن الاستثمار فيها، إلى جانب ربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي عبر تنمية المهارات، وتوفير فرص العمل، وتهيئة بيئات عمل مناسبة.

ولفتت إلى وجود فجوات في الإتاحة المكانية والرقمية، تشمل صعوبة الوصول إلى وسائل النقل ومقار العمل، وعدم ملاءمة بعض المنصات الرقمية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، مشددةً على أهمية تفعيل الكود المصري للإتاحة، وتعزيز الاستفادة من بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأضافت أن تطوير قاعدة بيانات موحدة ومترابطة بين الجهات المقدمة للخدمات يمثل ضرورة لضمان تكافؤ فرص الوصول إليها، مع التأكيد على أهمية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط، وصنع السياسات، وإعداد الموازنات وخطط الطوارئ، تطبيقًا لمبدأ «لا شيء عنا بدوننا».

كما استعرضت عددًا من الممارسات الدولية، من بينها تطوير نظم التقييم المهني، وربط قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة باحتياجات سوق العمل، وتوفير التكنولوجيا المساعدة، وتهيئة بيئات العمل، والفصل بين بدلات الإعاقة وشرط عدم العمل حتى لا يفقد الشخص مستحقاته عند التحاقه بوظيفة، فضلًا عن تطبيق معايير التصميم الشامل، وتطوير قواعد البيانات، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وشددت على أهمية الاستفادة من تجربة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في الوصول إلى القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرةً إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف ربط الحماية الاجتماعية بسوق العمل، وتعزيز الإتاحة المكانية والرقمية، وضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم شركاء أساسيين في التنمية.

بدورها، استعرضت السيدة لورا أوفرماير أهمية أدوات الرصد المبكر لنمو الأطفال خلال السنوات الخمس الأولى، موضحةً أنها أدوات للمتابعة وليست للتشخيص الطبي، وتساعد أولياء الأمور ومقدمي الرعاية على اكتشاف مؤشرات التأخر النمائي أو الإعاقة مبكرًا، وإحالة الأطفال إلى الجهات الطبية المختصة.

وأوضحت أنه تم تطوير مجموعتين من الأدوات؛ الأولى لاستخدام الرائدات الاجتماعيات بوزارة التضامن الاجتماعي خلال الزيارات الميدانية، والثانية للاستخدام داخل الحضانات، وتتضمن إرشادات لأولياء الأمور بشأن الفحوصات والتطعيمات، إلى جانب مواد مصورة ومسموعة لتيسير الاستفادة منها.

وبينت أن نجاح هذه الأدوات يرتبط ببناء منظومة متكاملة للإحالة، تضمن حصول الأطفال وأسرهم على التقييم والتدخل المبكر والدعم الاجتماعي، مع الاهتمام باحتياجات الأسرة وتيسير وصولها إلى برامج الحماية الاجتماعية، والإرشاد الأسري، والدعم النفسي، والخدمات المجتمعية.

وأضافت أنه عند تأكيد وجود إعاقة لدى الطفل، ينبغي توجيه الأسرة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والاستفادة من المزايا والحقوق المرتبطة بها، وإحالة الأسر المستحقة لبحث إمكانية حصولها على المساعدات النقدية، بما يعينها على مواجهة تكاليف الرعاية الصحية، والتأهيل، والانتقالات، وأعباء الرعاية اليومية.

كما تناولت تجربة الأردن في تعزيز آليات تحديد الإعاقة، والإحالة، وإدارة الحالات، وتحسين الوصول إلى خدمات الحماية الاجتماعية، إلى جانب مشروع تطوير نظام إدارة معلومات الإعاقة (DMIS) بالتعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، بالاعتماد على نظام (OpenIMIS) مفتوح المصدر، والمستخدم في 14 دولة؛ بهدف تعزيز التكامل وتبادل البيانات بين المؤسسات.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية استفادة مصر من هذه التجارب، وربط بيانات التقييم بالأنظمة الرقمية وسجلات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تطوير منظومة أكثر تكاملًا وكفاءة لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية والتأهيل والدعم للأطفال وأسرهم.

من جهتها، أكدت السيدة ماريل فيغورسات ضرورة توفير منظومة متكاملة من الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز استقلاليتهم ومشاركتهم في الأنشطة اليومية، ويسهّل وصولهم إلى العمل والخدمات التعليمية والصحية ووسائل المواصلات، إلى جانب تمكينهم من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ومراعاة التكاليف المرتبطة بها.

وشددت على أهمية توفير مزايا مالية وخدمات إضافية للأشخاص ذوي الإعاقة، دون أن تكون بديلًا عن دخل العمل الأساسي، وألا ترتبط هذه المزايا بمدة زمنية محددة، مع تسهيل عودتهم إلى منظومة المساعدات الاجتماعية في حال فقدان وظائفهم، دون تعقيدات إدارية.

وأوضحت أن الحماية الاجتماعية وحدها لا تكفي لتحقيق الدمج المنشود، بل يجب إتاحة فرص التدريب والتوظيف والمشاركة المجتمعية، مع اضطلاع أصحاب الأعمال بدور محوري في تهيئة بيئات عمل دامجة، وتوفير المعدات والأدوات المناسبة، والدعم الفني والتقني، والحوافز اللازمة.

ولفتت إلى جهود منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع الاتحادات المصرية، في تنظيم الندوات وتوفير فرص التدريب والتوظيف والمشاركة في الأنشطة المجتمعية، مستعرضةً تجارب البرازيل والأردن والسويد، ومشيرةً إلى أهمية التجربة السويدية في توفير تغطية متكاملة للدخل وبدائله، وتكاليف الأدوات والمعدات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

واختتمت بالتأكيد على إمكانية تطوير آليات الدعم وفقًا لظروف كل دولة واحتياجاتها، مع التركيز على تصميم السياسات والبرامج وتنفيذها بما يحقق الدمج الشامل والمستدام في سوق العمل والمجتمع.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور طارق النابلسي أهمية مراعاة الخصوصية الوطنية لكل دولة عند إعداد خطة عربية موحدة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، موضحًا أن تباين الظروف الاجتماعية والتشريعية يستلزم وضع إطار عربي مشترك يتسم بالمرونة، بحيث تتمكن كل دولة من تطويره بما يتلاءم مع احتياجاتها وإمكاناتها.

وأشار إلى أهمية تطوير وتحديث التشريعات المتعلقة بتعليم لغة الإشارة، مع مراعاة اختلاف الإشارات وطرق التواصل المستخدمة من دولة إلى أخرى؛ بما يعزز قدرة المؤسسات والأفراد على التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ويدعم دمجهم ومشاركتهم في المجتمع.

واختتم بالتأكيد على أن نجاح أي خطة عربية مشتركة يرتبط بتحقيق التوازن بين التنسيق والتعاون العربي من جهة، واحترام خصوصية كل دولة من جهة أخرى، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم في مختلف مناحي الحياة.