تأتي خطط إصلاح من قبل الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه بروكسل للحفاظ على الدبلوماسية المناخية متعددة الأطراف، مع الاعتماد على تحالفات أصغر من الدول المستعدة للمضي قدما في قضايا رئيسية مثل التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

تعمل المفوضية الأوروبية على وضع خطط شاملة لإعادة هيكلة آلية قمم الأمم المتحدة للمناخ، محذرة من أن نظام التفاوض الحالي يواجه خطر فقدان فعاليته؛ نظراً لإمكانية قيام دولة واحدة بعرقلة اتفاق يجمع نحو 200 طرف، حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم /الثلاثاء/.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب مؤتمر المناخ (كوب 31)، الذي اختُتم دون التوصل إلى توافق حول إعلان سياسي يعيد التأكيد على الالتزام بالتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري، وهو التعهد الذي أُقر خلال قمة (كوب 28) في دبي.

وترى بروكسل أن هذا الإخفاق كشف عن عيوب أعمق في مسار المفاوضات، بدءا من غياب الشفافية وتعقيد آليات صنع القرار، وصولا إلى عجز القمم المناخية السنوية عن ترجمة الالتزامات القائمة إلى خطوات عملية ملموسة.

وقال مسئول رفيع في المفوضية الأوروبية - اليوم خلال إحاطة إعلامية أعقبت المفاوضات: "إذا أردنا إنقاذ مؤتمر الأطراف (كوب)، فعليه أن يصلح نفسه".. ومن المقرر أن تصوغ المفوضية مقترحاتها الإصلاحية بالتشاور مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتسعى بروكسل إلى ضمان استمرار العمل خارج إطار المفاوضات الرسمية - عبر تحالفات تضم الدول الراغبة في التحرك - لمواصلة دفع عجلة التحول المناخي الذي تعثرت الحكومات حتى الآن في تحقيقه عبر نظام التوافق، ورغم إخفاق قمة (كوب 31)، كشفت عدة دول أوروبية، من بينها فنلندا والدنمارك والبرتغال وإسبانيا، عن خرائط طريق وطنية للتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي الحاجة إلى مزيد من الشفافية بشأن كيفية إدارة المفاوضات وتوقيت طرح المقترحات وأسباب تغير المواقف.

وأضاف مسئول أوروبي رفيع المستوى: "لقد اعترض وزير غانا على الافتقار الشديد للشفافية والعملية الديمقراطية في المؤتمر، لذا فنحن لسنا وحدنا في قول ذلك " ، موضحا أن التحضير للقمة المقبلة يتطلب منا استخلاص الدروس فورا مما حدث.

كما مثل غياب الوضوح حول آلية اتخاذ القرار مصدر إحباط خلال (كوب 31)، حيث أشارت بروكسل إلى أن خططها ستسعى لتجاوز المآزق التفاوضية؛ إذ يتيح النظام الحالي القائم على التوافق لدولة واحدة منع اعتماد أي اتفاق، حتى لو حظي بتأييد أغلبية ساحقة من الأطراف.. وتعتزم المفوضية استكشاف سبل لمعالجة هذه الإشكالية مع الحفاظ على الشرعية الديمقراطية للعملية متعددة الأطراف.

وتبدي المفوضية قلقا إزاء لجوء بعض الدول بشكل متكرر إلى إعادة فتح الاتفاقات السياسية للنقاش بدلا من تنفيذها، لا سيما تعهد (كوب 28) بالتحول عن الوقود الأحفوري، والذي أيدته لاحقا قمة الأمم المتحدة في سانتا مارتا بكولومبيا .