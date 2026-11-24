بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام مع وفد من النواب الفرنسيين، اليوم /الثلاثاء/، تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وضرورة استمرار الحضور الأممي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

جاء ذلك خلال استقبال سلام وفدا نيابيا فرنسيا ضم كارول جيّوم، وبيار بريبيتيتش، وجان بول لوكوك، بحضور السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل.

وتناول اللقاء أيضا مسار الإصلاحات التي تعمل الحكومة اللبنانية على تنفيذها، في إطار جهودها لمعالجة الأوضاع في البلاد.

كما عكس اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين لبنان وفرنسا بشأن الملفات السياسية والأمنية المطروحة، ولا سيما ما يتعلق بمرحلة ما بعد اليونيفيل، بما يضمن استمرار المتابعة الدولية للوضع في جنوب لبنان ودعم الاستقرار، إلى جانب مواكبة الجهود الحكومية الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.