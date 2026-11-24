ألقت الشرطة الصربية القبض على مراهق بعد أن أطلق أعيرة نارية من بندقية ذات عيار صغير في ردهة مدرسة ثانوية؛ مما أدى إلى إصابة شخصين.

وأوضحت السلطات الصربية - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم /الثلاثاء/ - أن الحادث وقع في حوالي الساعة الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي للبلاد) في المدرسة الفنية الأولى ببلدة "كراجوييفاتس".

وذكرت الشرطة أن شخصا أصيب بجروح ناجمة على الأرجح عن إطلاق الرصاص من سلاح ناري، في حين نتجت إصابة الشخص الثاني من زجاج مكسور؛ مضيفة أن المصابين نُقلا إلى المستشفى، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

ومن جانبه، صرح مدير المدرسة نيمانيا يوكسموفيتش بأن منفذ إطلاق النار، الذي يبلغ من العمر 17 عاما، طالب في المدرسة؛ مشيرا إلى أن الحادث وقع أثناء الحصة الأولى خلال وجود معظم الطلاب داخل الفصول الدراسية.