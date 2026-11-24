حذر محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون، من التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي في ظل تراجع قيمة الشيكل وتصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي، مشيرا إلى أن هذه العوامل تزيد الضغوط على الاقتصاد وتفاقم حالة عدم اليقين.

وأوضح - في تصريحات لصحيفة يديعوت أحرونوت - أن معالجة الاختلالات المالية وخفض الدين الحكومي، إلى جانب تحسين جودة التعليم، قد تتطلب اتخاذ إجراءات مالية إضافية، من بينها زيادة الضرائب.

وشدد قائلا: إذا أردنا تحقيق تحسينات في هذه المجالات، فسنحتاج إلى زيادة الضرائب في إشارة إلى الضغوط المالية التي تواجه الحكومة الإسرائيلية والحاجة إلى توفير موارد إضافية لدعم الإنفاق العام والحد من تصاعد الدين.

وجاءت تصريحات يارون عقب قرار اللجنة النقدية في بنك إسرائيل تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 3.25%.

وحذر من أن استمرار التوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين في الأسواق المالية، وتراجع قيمة الشيكل، إلى جانب احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، تفرض على البنك المركزي تبني نهج حذر في سياسته النقدية.

وأوضح يارون أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة خمس مرات بالفعل، لكنه يواجه حاليًا بيئة اقتصادية تتسم بتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي واستمرار تداعيات الحروب واضطراب الأسواق المالية.

وأضاف أن التضخم مرشح للارتفاع مطلع عام 2027، في حين شهد الشيكل تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وسط توقعات باتجاه بنوك مركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة.

وأوضح يارون أن تراجع قيمة الشيكل يمثل عاملا مؤثرا في مسار التضخم، مشيرا إلى أن التدخل في سوق الصرف الأجنبي يظل أحد الأدوات المتاحة أمام اللجنة النقدية في بنك إسرائيل.

وأضاف أن البنك يراقب تحركات سوق العملات بصورة مستمرة، ويدرس ما إذا كانت هناك اختلالات حادة في سعر الصرف أو اضطرابات تستدعي التدخل، مؤكدا أن التحرك قد يصبح ضروريا إذا هددت تقلبات العملة تحقيق مستهدفات التضخم.

وفي الوقت نفسه، شدد يارون على أن البنك المركزي لم يحدد مستوى معينا لسعر صرف الشيكل يستدعي التدخل تلقائيا، موضحًا أن قراراته ستظل مرتبطة بتطورات السوق وتقييم أوضاعها، الدولار يساوي 3.30 شيكل.

وتطرق يارون لحالة الجمود السياسي في إسرائيل، واحتمالات تأخر تشكيل حكومة جديدة، معتبرًا أن استمرار الغموض السياسي يعرقل وضع رؤية مالية واضحة للبلاد.

وأكد أن الميزانية تمثل خريطة طريق استراتيجية، وأن أي حكومة مقبلة ستكون مطالبة بوضع خطة لخفض الدين العام.

وشدد محافظ البنك المركزي على ضرورة تعزيز وضوح الإنفاق العسكري، بالتوازي مع رفع كفاءة الإنفاق العسكري، وتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والتعليم.. كما دعا إلى إعادة النظر في حوافز التوظيف .

وحذر يارون من أن تأجيل هذه الإصلاحات وإجراء انتخابات جديدة ستكون لهما تكلفة اقتصادية مرتفعة، في وقت لم تتمكن فيه إسرائيل من تشكيل حكومة جديدة حتى الآن، ما يثير مخاوف من بدء عام 2027 بميزانية مؤقتة تستند إلى مستويات الإنفاق المعتمدة للعام السابق.

وقد يمتد هذا الوضع حتى فصل الصيف إذا استمر الجمود السياسي، الأمر الذي سيصعّب على الحكومة تحديد أولويات الإنفاق العام، ورسم سياسة مالية واضحة، ووضع مستهدفات دقيقة للعجز والدين.