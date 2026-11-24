دشن المركز الإقليمي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ومبادرة إسطنبول للتعاون في دولة الكويت، اليوم، دورة "محاكاة حول الأدلة الجنائية في ساحة المعركة- مكافحة التهديدات الإرهابية والتهديدات المتعلقة باستخدام أنظمة الطائرات المسيرة"، والتي تستمر لمدة يومين، بمشاركة الدول الأعضاء في مبادرة إسطنبول بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والمملكة الأردنية.

وقال مدير المركز الإقليمي لحلف شمال الأطلسي ومبادرة إسطنبول للتعاون المستشار عماد الكندري، إن تمرين المحاكاة حول الأدلة الجنائية في ساحة المعركة ومكافحة التهديدات الإرهابية والتهديدات المتعلقة باستخدام أنظمة الطائرات المسيرة يُعقد بالتعاون مع قطاع مكافحة الإرهاب لدى الحلف، وبمشاركة متدربين من الدول الخليجية والمملكة الأردنية الهاشمية، ويجمع نخبة من الخبراء لمناقشة التهديدات الناجمة عن استخدام الجماعات الإرهابية والميليشيات لأنظمة الطائرات المسيرة.

وأوضح أن التمرين يهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين في مكافحة التهديدات الإرهابية وتبادل الخبرات والدروس المستفادة في مجالات التعاون بين الجهات المعنية والتحليل الفني وتبادل المعلومات وتحليلها، بما يسهم في منع وقوع مثل هذه الحوادث والاستجابة المثلى لها.

وأشار إلى أن برنامج التمرين يتضمن عروضا يقدمها خبراء متخصصون ودراسات حالة وتمارين محاكاة تستند إلى سيناريوهات واقعية، موضحا أن هذا التمرين يعد أول التمارين الخاصة بالمشاريع الرئيسية الرائدة لحلف الناتو ومبادرة إسطنبول للتعاون.

وبين أن هذه المشاريع جاءت نتاج توصيات الاجتماع السابع للمجموعة الاستشارية للسياسات لمبادرة إسطنبول للتعاون، الذي استضافته دولة الكويت في ديسمبر 2025 واعتمدها الحلف، خلال قمته التي عقدت في أنقرة في يوليو الماضي.

ولفت إلى أن المركز الإقليمي لحلف شمال الأطلسي ومبادرة إسطنبول للتعاون مستمران في دعم وتطوير القدرات الإقليمية وتعزيز التعاون مع الدول الشريكة في مختلف المجالات لا سيما تلك التي تواكب التطورات الأمنية والاحتياجات الحالية والمستقبلية.

من جانبه.. أكد مدير فريق عمل الجوار الجنوبي في حلف شمال الأطلسي جيوفاني روماني، في كلمة بمناسبة انطلاق الدورة، حرص الحلف على الاستفادة من تجارب الدول الخليجية وخبراتها في مواجهة التهديدات الأمنية، مشددا على أن التعاون وتبادل الخبرات يمثلان مسارا يستفيد منه جميع الأطراف.

وأوضح أن المشاريع الرائدة للحلف تهدف إلى ترجمة الشراكات القائمة إلى نتائج عملية وتشمل أربعة مجالات رئيسية هي: مكافحة الإرهاب والأمن البحري والدفاع ضد التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والتصدي لأنظمة الطائرات المسيرة.

وأشاد بمشاركة المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في أنشطة المركز الإقليمي لحلف شمال الأطلسي ومبادرة إسطنبول للتعاون بالكويت رغم عدم انضمامهما رسميا إلى مبادرة إسطنبول للتعاون.

من جانبها.. أكدت مديرة العمليات في قسم العمليات بالجهاز الدولي لحلف شمال الأطلسي، شارلوت هالينجرين، في كلمة مسجلة عرضت على المشاركين في الدورة، أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية المتنامية المرتبطة باستخدام أنظمة الطائرات المسيرة، مشيرة إلى أن التطور المتسارع لهذه التكنولوجيا وانتشارها أحدثا تحولا جوهريا في البيئة الأمنية.