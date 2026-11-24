أكدت دولة قطر دعمها لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة بوزارة الخارجية القطري محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى دونالد بلوم، في جلسة حول الشؤون الإقليمية والدولية ضمن أعمال الحوار الاستراتيجي الثامن بين البلدين، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم /الثلاثاء/، أن اللقاء بحث علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن آخر المستجدات الإقليمية والدولية، لاسيما التطورات في منطقة الشرق الأوسط، والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات في قطاع غزة، وسوريا، ولبنان، وإيران، وأفغانستان، إلى جانب مستجدات الأوضاع في القارتين الأفريقية وأمريكا اللاتينية، والجهود الرامية إلى دعم مسارات التسوية السلمية للنزاعات وتعزيز الاستقرار.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مجالات الوساطة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، ودعم الجهود الإنسانية، بما يسهم في معالجة الأزمات الإقليمية والدولية، وتعزيز فرص تحقيق السلام المستدام.