خلال زيارتها اليوم لمحافظة بورسعيد، قامت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بوضع حجر أساس مشروع سكني جديد ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بعدد 3936 وحدة بمنطقة الرسوة، بالحي الإماراتي بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، و مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، واللواء مهندس وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والوفد المرافق من وزارة الاسكان، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.

مشروع سكني جديد

وأعربت المهندسة راندة المنشاوي، عن سعادتها بوضع حجر الأساس لمشروع سكني جديد بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتوفير السكن الملائم والآمن للمواطنين، وتعزيز منظومة الإسكان لمحدودي الدخل، بما يحقق العدالة في توزيع الفرص السكنية ويراعي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

توفير مجتمعات عمرانية متكاملة

وأضافت أن تنفيذ المشروع يأتي امتدادًا لجهود الدولة في تحسين جودة الحياة وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، مؤكدة حرص الوزارة على دفع معدلات التنفيذ والالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يضمن سرعة دخول الوحدات الخدمة واستفادة المواطنين منها.

واستمعت وزيرة الإسكان ومحافظ بورسعيد إلى شرح تفصيلي عن المشروع والذي سيقام على مساحة 37.5 فدانًا، ويضم 164 عمارة بإجمالي 3936 وحدة سكنية، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لمل المصريين" محور محدودي الدخل.