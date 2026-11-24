قال غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من كييف، إن أوكرانيا تواجه صعوبات في الحصول على صواريخ اعتراضية لمنظومات الدفاع الجوي «باتريوت»، في ظل استنزاف المخزونات الأمريكية والأوروبية بالتزامن مع الحرب الأمريكية على إيران، مشيرًا إلى مطالبة كييف بتسريع التصنيع أو توفير صواريخ من المخزونات الأوروبية.

وأوضح مناف أن القوات الروسية شنت هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت عن إصابة خمسة مدنيين على الأقل في محيط مكتب الرئيس الأوكراني، بينهم مواطن أمريكي، فضلًا عن تسجيل إصابات في زابوريجيا وخيرسون وأوديسا.

وأضاف أن أوديسا لا تزال تعاني انقطاع الكهرباء منذ أكثر من ثلاثة أيام، نتيجة استهداف البنية التحتية للطاقة، لافتًا إلى أن الرئيس الأوكراني وقع خططًا لعمليات هجومية جديدة خلال الفترة المقبلة.