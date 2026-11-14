الرئيس الأوكراني: واشنطن طرحت لأول مرة الانسحاب من دونباس مقابل الانضمام للناتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن مبعوثين أمريكيين طرحوا على أوكرانيا، للمرة الأولى، تساؤلا بشأن استعدادها لسحب قواتها من منطقة دونباس، مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوضح زيلينسكي -خلال حديثه إلى الصحفيين- أن الجانب الأمريكي سأله عما إذا كانت أوكرانيا ستنسحب من دونباس في حال حصولها على عضوية الحلف، مشيرا إلى أن بلاده تناقش مع شركائها حزمة أمنية شاملة يمكن تقديمها خلال المفاوضات، تشمل ضمانات أمنية محددة من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وجيشا أوكرانيا قويا من حيث عدد القوات والأسلحة والدعم المالي لفترة زمنية محددة، إلى جانب خطة للازدهار مدعومة بتمويل من مصادر محددة بوضوح.

وأضاف: "إذا أكد الجانب الأمريكي لنا هذه الأمور بصورة واضحة، بالتنسيق مع شركائنا الآخرين في الناتو، فسأطرح الأمر على مجتمعنا لمعرفة موقفه: هل نقبل ذلك أم لا؟ ليس من حقي اتخاذ هذا القرار وفقا لتقديري الشخصي.. لكننا نحتاج إلى تفاصيل محددة لا نملكها حتى الآن، ولا تزال جميع هذه المسائل قيد المناقشة".

واعتبر زيلينسكي أن عضوية أوكرانيا في حلف الناتو من شأنها تقليل احتمالات تجدد القتال، واصفا توفير ضمانات أمنية لكييف على غرار المادة الخامسة من معاهدة الحلف بأنه الحد الأدنى المطلوب.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن انضمام بلاده يمكن أن يعزز قدرات الحلف، مشيرا إلى أن مسألة عضوية أوكرانيا عادت مجددا إلى جدول الأعمال.