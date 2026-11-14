قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: مهتمون بمواصلة مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى
مصر ودول عربية وإسلامية يدينون الغارة الإسرائيلية على مجمع ناصر الطبي
خلال لقاء برلماني.. وزيرة الإسكان توجه بدعم مياه الشرب بوسط سيناء
وزيرة التضامن: تطوير خدمات نيابة الأسرة لتبسيط الإجراءات على الأوصياء والقيّمين
رئيس الوزراء يتفقد مركز جراحة المخ والأعصاب بكلية طب المنصورة
شبورة كثيفة تصل لـ الضباب.. وانخفاض الرؤية لأقل من 1000 متر على الطرق.. الأرصاد تحذر
لابورتا يتحدث عن مستقبل يامال ويحذر من مقارنته بميسي وكرويف
مدبولي يكشف خطة لمضاعفة المناطق الصناعية في مصر خلال 3 سنوات
بالإجماع ولمدة عامين.. لبنان تفوز بعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب
مدبولي يوجه بالتوسع في المسطحات الخضراء واستغلال الأراضي غير المستغلة بعواصم المحافظات
مدبولي: الدولة تتحمل ملايين الجنيهات لتوفير عمليات زراعة الكبد للمواطنين مجانًا
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بالتوسع في إقامة المعارض الدائمة والمنافذ السلعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أراضٍ صناعية مستردة.. هل تتحول المساحات غير المستغلة إلى مصانع وفرص عمل؟

الهيئة العامة للتنمية الصناعية
الهيئة العامة للتنمية الصناعية
ريم المريسي

عاد ملف الأراضي الصناعية غير المستغلة إلى الواجهة، مع مواصلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها لاسترداد الأراضي والوحدات التي لم يثبت أصحابها الجدية في تنفيذ المشروعات وتشغيلها، في خطوة تستهدف إعادة توجيه الأصول المعطلة إلى أنشطة إنتاجية، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الراغبين في التوسع.

وشملت أحدث الحملات، التي أُعلن عنها يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، مناطق العاشر من رمضان وبدر، إلى جانب مجمع عرب العوامر الصناعي بمحافظة أسيوط، حيث نفذت اللجنة المشتركة المختصة قرارات سحب عدد من قطع الأراضي في المدينتين، وعدد من الوحدات الصناعية بالمجمع، بعد رصد تجاوز البرامج الزمنية المعتمدة للبناء والتشغيل ومخالفة اشتراطات التخصيص.

سحب الأراضي غير المستغلة.. تحرك لمواجهة تجميد الأصول

وبحسب ما أعلنته الهيئة العامة للتنمية الصناعية، استندت قرارات السحب إلى التقارير الفنية ونتائج الزيارات الميدانية، التي أظهرت عدم التزام المخصص لهم الأراضي والوحدات بالجداول الزمنية المحددة، رغم حصولهم على مهل إضافية وتيسيرات لتوفيق أوضاعهم.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن تكثيف الحملات في العاشر من رمضان وبدر يأتي نظرًا لأهمية المدينتين باعتبارهما من أكبر القلاع الصناعية في مصر، مع تزايد الطلبات الاستثمارية واحتياجات المشروعات القائمة للتوسع.

وأوضحت أن استرداد المساحات المعطلة يستهدف إتاحتها أمام المشروعات الجادة، مشددة على استمرار الحملات في المناطق والمجمعات الصناعية بمختلف المحافظات، وإعادة إدراج الأراضي والوحدات التي يتم سحبها أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة أوسع أعلنتها الهيئة في يونيو الماضي، لسحب الأراضي والوحدات التي لم يثبت أصحابها الجدية في التنفيذ أو التشغيل، بعد استنفاد المهل الممنوحة لهم، مع إعادة طرحها لمستثمرين جادين.

بين السحب والتيسيرات.. كيف توازن الدولة بين المستثمر الجاد والمتعثر؟

لا يقتصر توجه وزارة الصناعة على سحب الأراضي، بل يتضمن أيضًا منح فرص للمشروعات التي بدأت التنفيذ وتواجه صعوبات في استكمال أعمالها، وفقًا لمعدلات الإنجاز الفعلية.

وفي هذا الإطار، أصدر وزير الصناعة خالد هاشم القرار رقم 171 لسنة 2026، متضمنًا ضوابط للمهل الممنوحة للمشروعات المتعثرة، بحيث تحصل المشروعات التي نفذت 75% فأكثر من أعمال البناء على مهلة تصل إلى 6 أشهر، بينما تصل المهلة إلى 12 شهرًا للمشروعات التي نفذت من 50% إلى أقل من 75%، و18 شهرًا للمشروعات التي تقل نسبة تنفيذها عن 50%، وفقًا للشروط المحددة بالقرار.

كما منح القرار المشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تثبت الجدية مهلة نهائية لا تتجاوز 3 أشهر، قبل إلغاء التخصيص وسحب الأرض وإعادة طرحها.

وتعكس هذه الضوابط محاولة للتمييز بين المستثمر الذي بدأ تنفيذ مشروعه ويحتاج إلى وقت إضافي، وبين من حصل على الأرض دون اتخاذ خطوات فعلية نحو البناء أو التشغيل.

هل تتحول الأراضي المستردة إلى إنتاج وفرص عمل؟

يبقى التحدي الحقيقي بعد استرداد الأراضي هو سرعة إعادة تخصيصها، وقدرة المستثمرين الجدد على تحويلها إلى مصانع عاملة، وليس مجرد نقل ملكيتها من مستثمر غير ملتزم إلى آخر.

فإقامة مصنع جديد تتطلب أكثر من توفير قطعة أرض؛ إذ ترتبط بتوافر التمويل، وسرعة استخراج التراخيص، وتوصيل المرافق، وتوفير الآلات والمواد الخام، إلى جانب قدرة المشروع على الوصول إلى الأسواق المحلية والتصديرية.

ومن ثم، فإن قياس نجاح حملات الاسترداد لا ينبغي أن يتوقف عند عدد الأراضي المسحوبة، بل يجب أن يمتد إلى المساحات التي أُعيد طرحها وتخصيصها، وعدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنشاء والتشغيل، وحجم الاستثمارات التي ضُخت، وفرص العمل التي أُتيحت بالفعل.

ورغم أهمية التحركات الأخيرة، فإن البيانات المعلنة عن حملة 13 نوفمبر لم تحدد إجمالي مساحة الأراضي والوحدات التي جرى استردادها، أو عدد المستثمرين المتضررين، أو الجدول الزمني لإعادة طرحها وتشغيلها، وهي أرقام ضرورية لتقييم الأثر الاقتصادي الفعلي لهذه الإجراءات.

وفي النهاية، لا تكمن القيمة الاقتصادية للأرض الصناعية في تخصيصها أو استردادها فقط، وإنما في قدرتها على التحول إلى طاقة إنتاجية ومصانع توفر فرص عمل وتدعم الصناعة المحلية. وبين قرارات السحب والتيسيرات للمستثمرين الجادين، يبقى الاختبار الأهم هو سرعة انتقال الأراضي المستردة من حالة التعطيل إلى مرحلة الإنتاج.

أراضي صناعية مستردة فرص عمل وزير الصناعة ملف الأراضي الصناعية غير المستغلة ريم المريسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

شريف منير

وسط أجواء عائلية.. شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته فريدة بحضور نجوم الفن والإعلام

الأب ونجليه

نصف عام تحت التراب .. جثامين محامٍ ونجليه تكشف جريمة "الثاليوم" بعد 16 شهرا

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

منتخب مصر

مصر ومالاوي .. شاهد ملخص وأهداف المنتخب في أول مباراة لـ علي ماهر

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

دعاء الفجر بين الأذان والإقامة

دعاء الفجر بين الأذان والإقامة لقضاء الحوائج المستعصية.. ردده بيقين

ترشيحاتنا

درة

فستان غريب.. درة تثير الجدل بإطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي

بذور الشيا

بذور الشيا.. غذاء خارق أم مجرد ضجة إعلامية؟.. 4 فوائد تجعلها كنزا صحيا

التدخين

دراسة أسترالية: التدخين يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟.. فوائد مذهلة تتجاوز تحسين الهضم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟

فيديو

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد