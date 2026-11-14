اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقتي الرياض والجنوبية، وذلك في إطار جهود الدفاع الجوي لحماية الأعيان المدنية والمدنيين من الاعتداءات المتكررة.

ونجحت الدفاعات الجوية السعودية في تنفيذ سلسلة من الاعتراضات الجوية الناجحة في مواجهة الصواريخ والمسيرات التي تطلقها جماعة الحوثي، منذ تصعيد الحرب في اليمن.

وأمس الجمعة، أعلن الدفاع المدني السعودي عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في المنطقة الشرقية، كما نجح في اعتراض صاروخ كروز مجنح في العاصمة الرياض.