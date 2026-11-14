مدبولي: الدولة تتحمل ملايين الجنيهات لتوفير عمليات زراعة الكبد للمواطنين مجانًا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتحمل تكلفة إجراء العمليات الجراحية الدقيقة، ومنها عمليات زراعة الكبد، لتقديم هذه الخدمات العلاجية للمواطنين دون مقابل تقريبًا، مشيرًا إلى أن مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة يقدم خدماته لمرضى من مختلف محافظات الدلتا ومناطق أخرى بالجمهورية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته التفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الدقهلية، أن جامعة المنصورة تمثل صرحًا علميًا عالميًا في مجالي التعليم والخدمات المجتمعية، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي تقدمه كلية الطب، وما تضمه من مراكز طبية متخصصة تقدم خدمات علاجية متقدمة.

وأشار إلى أنه استمع إلى شرح تفصيلي حول حجم عمليات زراعة الكبد التي أجراها المركز والمستشفيات التابعة للجامعة، ودورها في خدمة المرضى من مختلف المحافظات، مؤكدًا أن هذه النوعية من التدخلات الطبية الدقيقة تمثل أحد أوجه الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء أنه استعرض مع وزير التعليم العالي خطة التوسع في المستشفيات الجامعية بجامعة المنصورة خلال العامين المقبلين، واحتياجاتها التمويلية، مؤكدًا أن الدولة ستلبي هذه الاحتياجات دون تردد، بما يدعم تطوير المنظومة الطبية وزيادة قدرتها على تقديم الخدمات العلاجية المتخصصة.